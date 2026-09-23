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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su M. V. (39) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo oštećenje poverilaca.

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Hapšenje M. V. (1987) Kragujevac oštećenje poverilaca Izvor: Mup Srbije

Sumnja se da je on kao odgovorno lice privrednog društva iz Kragujevca, na osnovu fiktivne dokumentacije, preneo motorno vozilo u vlasništvu tog društva na drugo privredno društvo čije je, takođe, odgovorno lice, a potom ga prodao jednom privrednom društvu za 2.817.163 dinara.

Na taj način je, kako se sumnja, izbegao plaćanje duga prema Fondu za razvoj Republike Srbije i više privrednih društava, iako je znao da privredno društvo iz Kragujevca nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema poveriocima.

Hapšenje Kragujevčanina zbog prevare Foto: screenshot MUP Srbije

Sumnja se da je na ovaj način M. V. pribavio svom privrednom društvu protivpravnu imovinsku korist u pomenutom iznosu, za koliko je oštetio više privrednih društava.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

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