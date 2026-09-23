Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su M. V. (39) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo oštećenje poverilaca.

00:25 Hapšenje M. V. (1987) Kragujevac oštećenje poverilaca Izvor: Mup Srbije

Sumnja se da je on kao odgovorno lice privrednog društva iz Kragujevca, na osnovu fiktivne dokumentacije, preneo motorno vozilo u vlasništvu tog društva na drugo privredno društvo čije je, takođe, odgovorno lice, a potom ga prodao jednom privrednom društvu za 2.817.163 dinara.

Na taj način je, kako se sumnja, izbegao plaćanje duga prema Fondu za razvoj Republike Srbije i više privrednih društava, iako je znao da privredno društvo iz Kragujevca nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema poveriocima.

1/3 Vidi galeriju Hapšenje Kragujevčanina zbog prevare Foto: screenshot MUP Srbije

Sumnja se da je na ovaj način M. V. pribavio svom privrednom društvu protivpravnu imovinsku korist u pomenutom iznosu, za koliko je oštetio više privrednih društava.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.