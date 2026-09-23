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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa pripadnicima UKP, SBPOK-a i Službe za suzbijanje kriminala, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su S. S. (39) iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela otmica, razbojništvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava, kao i D. A. (47) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela otmica, razbojništvo i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

Takođe, policija je uhapsila i U. K. (33) iz Beograda, za kojim je prethodno bila raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela otmica i razbojništvo u pomaganju.

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- S. S. i D. A. se sumnjiče da su 1. februara ove godine u Kostolcu upali u porodičnu kuću pedesetosmogodišnjeg muškarca i njegove supruge, vezali ih i tukli, a potom, uz pretnju pištoljem, zahtevali da im daju novac. Sumnja se da su iz kuće uzeli 5.000 evra, zlatni nakit i nekoliko mobilnih telefona koje su pronašli, a zatim su pedesetosmogodišnjeg muškarca nasilno ubacili u automobil i odvezli u nepoznatom pravcu - saopšteno je iz Policijske uprave Požarevac.

U. K. je, kako se sumnja, sačekao S. S. i D. A. i potom im pomogao da zamene vozilo kojim je prevezen pedesetosmogodišnji muškarac.

- Operativnim radom pripadnici policije pronašli su pedesetosmogodišnjeg muškarca u blizini naselja Borča, gde su ga, kako se sumnja, osumnjičeni izbacili iz automobila, dok je njegova supruga zbrinuta u Opštoj bolnici u Požarevcu, gde su joj konstatovane teške telesne povrede - dodaje se u saopštenju.