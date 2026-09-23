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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas popodne u Novom Pazaru, kada je vozač automobila udario ženu koja je u tom trenutku prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila iz, za sada, nerazjašnjenih okolnosti, a žena je nakon udara pala na kolovoz. Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula povređenu ženu i prevezla je u najbližu zdravstvenu ustanovu.

- Hitna pomoć je odmah stigla i ukazala pomoć povređenoj ženi. Ona je ležala na zemlji nakon udara, dok za sada nije poznato kakav je tačan stepen njenih povreda. Više informacija biće poznato nakon lekarskog pregleda - rekao je za RINU jedan od očevidaca.

Na mestu nezgode obavljen je uviđaj, a daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, kao i šta je prethodilo udaru.

Meštani navode da je ovaj pešački prelaz i ranije bio mesto na kojem su se događale saobraćajne nesreće, zbog čega ga smatraju problematičnim. Prema njihovim rečima, ovo nije prvi put da na ovom mestu u Novom Pazaru automobil udari pešaka.

(RINA)

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