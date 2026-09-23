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Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, sud je odredio pritvor do 30 dana S.Š. (43) iz Ilandže, osumnjičenom da je pod dejstvom alkohola izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su povređeni njegova supruga i šestoro dece.

Pritvor mu je određen da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu.

Kako smo pisali, sumnja se da je S.Š. 20. septembra posle ponoći, na putu između mesta Alibunar i Seleuš, upravljajući vozilom "opel astra" sa 1,70 promila alkohola u krvi i neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se.

U saobraćajnoj nesreći je povređena njegova supruga i njihovo šestoro dece, a kod dvoje maloletnika konstatovane su teške telesne povrede opasne po život i još uvek se nalaze u teškom stanju.