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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, otkrili su 40.579 prekršaja prekoračenja brzine od kojih su 8.482 otkrivena i sankcionisana u zonama škole, a 4.371 u zonama pešačkih prelaza gde su vršene mere pojačane kontrole u cilju zaštite pešaka.

Tokom ove akcije koja je trajala od 16. do 22. septembra 2026. godine, i sprovedena je u 34 države članice ROADPOL-a (evropska mreža saobraćajnih policija), pripadnici saobraćajne policije otkrili su još 12.302 drugih prekršaja. Takođe, isključili su iz saobraćaja više vozača zbog drastičnog kršenja saobraćajnih propisa poput dvadesetsedmogodišnjaka koji je upravljao vozilom brzinom od 216 kilometara na čas, na Paliluli, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.