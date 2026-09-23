Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, otkrili su 40.579 prekršaja prekoračenja brzine od kojih su 8.482 otkrivena i sankcionisana u zonama škole, a 4.371 u zonama pešačkih prelaza gde su vršene mere pojačane kontrole u cilju zaštite pešaka.

Tokom ove akcije koja je trajala od 16. do 22. septembra 2026. godine, i sprovedena je u 34 države članice ROADPOL-a (evropska mreža saobraćajnih policija), pripadnici saobraćajne policije otkrili su još 12.302 drugih prekršaja. Takođe, isključili su iz saobraćaja više vozača zbog drastičnog kršenja saobraćajnih propisa poput dvadesetsedmogodišnjaka koji je upravljao vozilom brzinom od 216 kilometara na čas, na Paliluli, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i ovom prilikom još jednom ukazuje da neprilagođena brzina i dalje predstavlja najveći problem za bezbednost saobraćaja u našoj zemlji, imajući u vidu da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica neprilagođene brzine.

Ne propustiteHronikaPORAŽAJAVUĆA STATISTIKA! SAOBRAĆAJNA POLICIJA ZABELEŽILA 43.800 PREKRŠAJA PREKORAČENJA BRZINE: Rekordan broj prekršaja otkriven u velikoj međunarodnoj akciji!
saobraćajna policija
HronikaSAOBRAĆAJNA POLICIJA ZABELEŽILA 55.500 PREKRŠAJA PREKORAČENJA BRZINE: Rekordan broj prekršaja otkriven u velikoj međunarodnoj akciji!
-dsc1961.jpg
HronikaALARMANTNI REZULTATI ROADPOL AKCIJE: Svaki peti kamion u prekršaju, otkriveni alkohol i droga za volanom! (video)
Saobraćajni policajac
DruštvoSAOBRAĆAJNA POLICIJA OD DANAS JE NA SVAKOM ĆOŠKU! I evo šta proverava! Kazne su debele, kreću se od 40.000 pa i do 120.000 dinara ako odbijete ovaj test!
saobraćajna policija i udes automobila