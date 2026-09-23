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Državljanka Srbije A.T. (22) zaustavljena je na graničnom prelazu Ilino Brdo prilikom ulaska u Crnu Goru, dok je upravljala automobilom koji se nalazi na međunarodnoj Interpolovoj poternici.

Granična policija kontrolisala je automobil "reno klio“ juče oko 20 časova, nakon čega je proverama utvrđeno da vozilo potražuje NCB Interpol Pariz.

- Dodatnim proverama Interpola Podgorica potvrđeno je da se automobil još od marta 2025. godine nalazi u međunarodnoj bazi ukradenih vozila, kao i da je potraga za njim i dalje aktivna. "Reno“ je oduzet i predat službenicima kriminalističke policije u Nikšiću radi daljeg postupanja - saopštila je Uprava policije Crne Gore.

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