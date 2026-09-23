Državljanka Srbije A.T. (22) zaustavljena je na graničnom prelazu Ilino Brdo prilikom ulaska u Crnu Goru , dok je upravljala automobilom koji se nalazi na međunarodnoj Interpolovoj poternici .

- Dodatnim proverama Interpola Podgorica potvrđeno je da se automobil još od marta 2025. godine nalazi u međunarodnoj bazi ukradenih vozila, kao i da je potraga za njim i dalje aktivna. "Reno“ je oduzet i predat službenicima kriminalističke policije u Nikšiću radi daljeg postupanja - saopštila je Uprava policije Crne Gore.