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Sve je kulminiralo u noći 31. maja, kada joj se život pretvorio u košmar. Zahvaljujući snimku koji je dospeo u javnost, a koji je ona pustila, smogla je hrabrosti da prekine ćutanje, shvatila je da to znači spasiti život. Brutalni udarci, modrice i podlivi postali su viralni, a zlostavljanje o kojem se mesecima ćutalo postalo je priča o kojoj bruji cela Srbija.

Kako je odlučila da više ne ćuti otkrila je Kristina Kika Živković u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

1/5 Vidi galeriju Kristina Kika Živković Foto: Printscreen Pink

Trepela nasilje duže od dve godine

Kristinina agonija traje dve i po godine, kada je trpela fizičko zlostavljanje od strane bivšeg partnera Nebojše Rakića. Iako nisu zajedno pet meseci, ipak ona i dalje nema mir.

- Preti mi i uznemirava me. 11. septembra sam podnela prvu prijavu i tako je sve izašlo u javnost. Kada sam ga prvi put prijavila, patrola je otišla na njegovu kućnu adresu, ali ga nisu zatekli tamo. Tada se raspisala poternica za njim. Međutim, sve vreme se nalazi u hotelu, gde se i dogodio taj udarac, a tamo radim kao menadžer. Nakon svega toga, on je nastavio da mi piše poruke i da mi preti, a čak mi je dolazio na kućnu adresu - započela je Kristina pred kamerama Kurira.

Objavljivanje snimka

Kristina kaže da je 14. septembra odlučila da javno podeli snimak zlostavljanja jer nije mogla da ćuti na svakodnevno uznemiravanje.

- Šta više, tada mi se javio preko društvenih mreža i tražio da uklonim snimak. Mojima je takođe pisao, rekao je da će prestati sa svim i da će vratiti novac koji mi duguje. To nije bitno, ja ne želim da ćutim o ovome jer je jako stresno. Znam da dosta žena prolazi kroz ovu situaciju, u kontaktu sam sa njima, imam zaista veliku podršku. Iako sam u teškoj situaciji, pokušavam da ohrabrim žene koje doživljavaju slično - rekla je Kristina Živković.

07:15 "POKUŠAO JE DA ME UBIJE NE ZNAM KAKO SAM PREŽIVELA" Katarina Živković za Kurir: Objavila snimak nasilja koji potresa Srbiju Izvor: Kurir televizija

S obzirom na to da postoje ljudi koji demantuju njene priče, Kristina se ipak ne obazire na takve komentare, kako kaže, samo joj je bitno da se reši njen slučaj.

- Znam da su policija i tužilaštvo dali sve od sebe, čeka se samo nalog da mogu da mu uđu u hotel. Čovek nije na kućnoj adresi, nalazi se sigurno u hotelskoj sobi. Ovo nije rijaliti, niti išta lepo, hoću da se moj slučaj završi, ovo je nasilje nad ženama. Mogu slobodno da kažem da je ovo bio pokušaj ubistva, ne znam kako sam živa ostala - ističe Kristina.

Inače, Kristina Kika Živković je ugostiteljka iz Šapca, influenserka koju na Instagramu prati više od 13.000 ljudi i prijateljica je porodice Lazić.

Ona na svom profilu ima nekoliko fotografija i snimaka sa Darkom Lazićem, kao i njegovim bratom Draganom čiju je smrt teško podnela.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-46

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