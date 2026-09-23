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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su P. U. (63) iz Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.

- Policijski službenici su, zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije, kontrolom privrednog društva u kojem je P. U. odgovorno lice, na placu firme pronašli oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada - saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

Ispitivanje otpada i njegovo kvalifikovanje kao opasnog izvršio je Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru.

- Sumnja se da je opasan otpad skladišten od 2024. godine do avgusta ove godine, iako je preduzeće registrovano samo za tretman i skladištenje neopasnog otpada - dodaje se u saopštenju policije.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužiocu.

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