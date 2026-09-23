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Nešto pre 17 časova izbio je požar na autobusu koji je bio parkiran u prijepoljskom naselju Kaldrma, a vatra je za kratko vreme zahvatila celo vozilo.

Kako se navodi na Instagram stranici "ppmedia.rs", na licu mesta su vatrogasci koji pokušavaju da spreče širenje požara na objekat koji se nalazi u neposrednoj blizini.

Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni stanje učesnika.

Nakon uviđaja će biti poznato više informacija.