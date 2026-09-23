Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podneli su prekršajnu prijavu protiv četrdesetdvogodišnjeg muškarca iz Kragujevca zbog nasilničke vožnje.

On je jutros na auto-putu Miloš Veliki, u smeru od Pakovraća ka Preljini, teretnim vozilom vozio kolovoznom trakom namenjenom za kretanje vozila u suprotnom smeru.

Takođe, saobraćajna policija intenzivno radi na utvrđivanju identiteta osobe koja je jutros vozila "BMW“ na istoj deonici puta u kontra smeru.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteSrbija"GLEDALI SMO I NISMO VEROVALI ŠTA VIDIMO" Užičanin nagazio u kontrasmeru kod Pakovraća: Drama na auto-putu Miloš Veliki, vozači u neverici
16828466981676459888-cacakguzveautoputfotorina3.jpg
HronikaSRBIN (66) VOZIO U KONTRASMERU KOD SOLUNA: Pijan udario u taksistu, uhapšen momentalno
Evzoni Solun
DruštvoVelikom brzinom u kontrasmeru na "Milošu Velikom": Zabeležen još jedan jeziv snimak na srpskim putevima, bahati vozač divlja kod Beograda (VIDEO)
Auto-put Miloš Veliki kontrasmer
HrvatskaJEZIVI SNIMAK S AUTO-PUTA! Šleper JURIO u kontrasmeru, vozač ga ugledao u POSLEDNJEM TRENUTKU! Policija ga ubrzo zaustavila, usledio HAOS! (VIDEO)
Screenshot 2026-06-10 215519.jpg