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(VIDEO) JEZIVO DIVLJANJE NA "MILOŠU VELIKOM"! ŠLEPEROM jurio u kontrasmeru, pa popio prijavu: Policija sad traži i vozača "BMW-a" koji je radio ISTU LUDOST!
- Policija u Čačku podnela je prekršajnu prijavu protiv 42-godišnjeg muškarca iz Kragujevca zbog nasilničke vožnje na auto-putu Miloš Veliki.
- On je teretnim vozilom jutros vozio kolovoznom trakom namenjenom za suprotan smer, od Pakovraća ka Preljini.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podneli su prekršajnu prijavu protiv četrdesetdvogodišnjeg muškarca iz Kragujevca zbog nasilničke vožnje.
On je jutros na auto-putu Miloš Veliki, u smeru od Pakovraća ka Preljini, teretnim vozilom vozio kolovoznom trakom namenjenom za kretanje vozila u suprotnom smeru.
Takođe, saobraćajna policija intenzivno radi na utvrđivanju identiteta osobe koja je jutros vozila "BMW“ na istoj deonici puta u kontra smeru.
Kurir.rs/Rina
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