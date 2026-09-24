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Sat vremena nakon ponoći, na uglu Ulica Braće Jugovića i Dobračine u Beogradu dogodio se stravičan napad u kom je teško povređen osamnaestogodišnji Dejan P.

Mladić se trenutno nalazi u bolnici gde mu se lekari bore za život, dok je u glavnom gradu satima vladalo opsadno stanje.

Prema prvim, nezvaničnim saznanjima, osamnaestogodišnjaku je za sada nepoznati napadač zadao više ubodnih rana oštrim predmetom. Dejan P. je zadobio teške povrede u predelu stomaka i ruke.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mesto napada i u sekundama koje su odlučivale o životu transportovala mladića u bolnicu, gde je primljen u kritičnom stanju.

Odmah po prijavi zločina, u Beogradu je proglašena vanredna akcija „Vihor”. Jake policijske snage, pod rotacijama i u opremi za razbijanje demonstracija, blokirale su sve ključne saobraćajnice i izlaze iz centra grada. Pretresana su vozila, a inspektori u civilu pročešljali su svaki ugao Dorćola u potrazi za tragovima i odbeglim napadačem.

Akcija „Vihor” bila je na snazi nekoliko sati, a potraga za osumnjičenim i dalje traje nesmanjenim intenzitetom. Operativci kriminalističke policije trenutno češljaju snimke sa nadzornih kamera sa okolnih zgrada i lokalnih ugostiteljskih objekata kako bi rekonstruisali kretanje napadača pre i posle ovog teškog incidenta.

Motiv ovog brutalačkog napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.