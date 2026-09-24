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Tinejdžer D. P. (18) zadobio je stravične povrede opasne po život u napadu oštrim predmetom koji se dogodio u centru Beograda. Policija nastavlja potragu za nepoznatim počiniocem, a takođe, pregledaju se i snimci sa nadzornih kamera koje su zabeležile napad s ciljem da se što pre dođe do napadača.

 - Nepoznati napadač prišao je tinejdžeru i zadao mu više ubodnih rana oštrim predmetom, u predelu stomaka i ruke. Povređenog mladića ekipa Hitne pomoći prevezla je u bolnicu i nalazi se trenutno u Urgentnom centru u kritičnom stanju gde se lekari bore za njegov život - kaže izvor Kurira.

Pokrenuta akcija "Vihor"

Inače, policija je pokrenula akciju "Vihor", kada su bile blokirane saobraćajnice na izlazima iz centra grada, pretresana su vozila i vršena je pretraga terena na Dorćolu.

Potraga za napadačem i dalje traje. Motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

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