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Supruga nastradalog Aleksandra S. (52) kroz potresnu ispovest za Kurirotvorila je dušu i ispričala koliko joj teško pada što je iznenada ostala bez supruga. Aleksandar S. (52), poreklom iz okoline Beograda, poginuo je 21. septembra u Minhenu, na Oktoberfestu, kada je na njega pala gondola u luna-parku.

Aleksandar S. Foto: Društvene Mreže

Njegova supruga kaže da je porodica pred najtežim trenucima, a da ih, pored ogromnog bola, čekaju i brojne obaveze.

- Danas idemo u Minhen, nosimo njegovu garderobu da ga obuku, a onda idem zajedno sa decom i njegovim kolegama na mesto gde se dogodila tragedija da mu odamo počast. Idem poslednji put do njegovog tela i ne znam kako ću izdržati - rekla je ona za Kurir.

Kako navodi, Aleksandrovi prijatelji organizovali su komemoraciju, dok porodica pokušava da se izbori sa svim što će uslediti nakon tragedije.

- Aleksandrovi prijatelji su organizovali komemoraciju za njega, preteško mi je, a uz svu tu bol, imamo mnogo obaveza s obzirom na to da ne živimo dugo ovde, pre šest godina smo se preselili, ali ima dobrih ljudi koji nas usmeravaju i pomažu da dođemo do informacija - ispričala je Aleksandrova supruga.

Posebno joj je teško zbog načina na koji je njen suprug stradao. Zbog teških povreda, porodica nije želela da ga vidi u takvom stanju.

- Bila mu je polomljena kičma, lobanja takođe, nismo želeli ni deca ni ja takvog da ga vidimo, umrla bih kada bih ga videla u tom stanju, želeli smo da ga pamtimo onakvog kakav je on bio - rekla je supruga nastradalog.

Sin ga upozoravao da ne prihvata posao

Aleksandar S. ove godine je prvi put radio na Oktoberfestu, i to kao pripadnik obezbeđenja. Njegov sin ranije je ispričao da je pokušavao da ga odgovori od prihvatanja posla, strahujući da bi mogao da nastrada.

- Upozoravao sam tatu pre nego što je otišao da radi kao pripadnik obezbeđenja. Rekao sam mu: "Tata, nemoj da ideš na Oktoberfest, to je loše mesto za posao". Plašili smo se da bi mogao da nastrada od pijanih ljudi - rekao je njegov sin.

Aleksandar je, međutim, želeo da radi i zaradi za svoju porodicu.

- To je bio njegov prvi angažman na Oktoberfestu. Nažalost, završen je tragedijom - dodao je njegov sin.

Poginuo kada je na njega pala gondola

Podsetimo, Aleksandar S. izgubio je život u ponedeljak oko 22 sata, kada je na njega pala gondola sa sprave luna-parka poznate pod nazivom "Hangover" ("Mamurluk").

1/4 Vidi galeriju Državljanin Srbije poginuo na Oktoberfestu Foto: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Prvi rezultati istrage pokazali su da je nastradali muškarac, koji je radio kao obezbeđenje, u trenutku nesreće stajao u takozvanoj zabranjenoj zoni. Na njega je pala gondola sa visine od oko 80 metara, pri brzini od približno 100 kilometara na čas.

Gondola ga je teško povredila, a od zadobijenih povreda preminuo je u bolnici.

- Niko ne sme da ulazi u taj deo, jer je to zabranjeno zbog bezbednosnih razloga. Ali, možda je neko izgubio naočare ili mobilni telefon, pa je tata hteo to da pokupi - rekao je njegov sin za nemački medij.

Nemačka policija pokrenula je istragu nakon nesreće na festivalu.

- Prvi rezultati istrage pokazali su da je ovde, najverovatnije, u pitanju ljudski faktor. Sprava "Hangover" nije bila tehnički neispravna - navode lokalni mediji i dodaju da je policija apelovala na građane da im dostave video-snimke kobnog događaja ukoliko su ih napravili svojim telefonima.