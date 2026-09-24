ZORAN UBIJEN NA BADNJE VEČE DOK JE SA SINOM PALIO BADNJAK: Nastavlja se suđenje za zločin, od četvorice optuženih, samo jedan u pritvoru
- Suđenje četvorici optuženih za ubistvo Zorana Golea iz Inđije nastavlja se 5. oktobra pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, posle više odlaganja.
- Gole je ubijen na Badnje veče 2025. ispred porodične kuće, dok je sa maloletnim sinom palio badnjak, a prema optužnici zadobio je smrtonosne ubodne rane.
Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici 5. oktobra trebalo bi da bude nastavljeno suđenje optuženima u slučaju ubistva Zorana Golea (44) iz Inđije, koji je ubijen na Badnje veče 2025. godine ispred porodične kuće. Postupak je do sada imao više odlaganja, a poslednji pretres, zakazan za 25. avgust, nije održan zbog nedolaska jednog od optuženih.
Zločin koji je potresao Inđiju dogodio se 6. januara 2025. godine, oko 23 časa, u Sremskoj ulici.Zoran je u trenutku napada bio ispred porodične kuće sa maloletnim sinom, gde su palili badnjak. Prema navodima optužnice, zadobio je ubodne rane opasne po život, od kojih je preminuo.
Četvorica na optuženičkoj klupi
Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici obuhvaćena su četvorica muškaraca. Milošu Š. Kostiću na teret se stavljaju teško ubistvo, teško ubistvo u pokušaju i nasilničko ponašanje. Đorđe B. optužen je za nasilničko ponašanje i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, dok se S. D. i Aleksandar S. terete za nasilničko ponašanje.
Miloš Š. Kostić nalazi se u pritvoru, dok se preostala trojica optuženih brane sa slobode.
Istog dana, pre ubistva Zorana Golea, u Ulici Đorđa Vojinovića u Inđiji dogodio se sukob u kojem su povređena dvojica mladića, stara 23 i 24 godine.
Nakon događaja uhapšeni su Miloš Š. Kostić, Aleksandar S. i Đorđe B, dok je za S. D. bila raspisana potraga. On se narednog dana predao policiji u Inđiji u pratnji advokata.
Glavni pretres održan je 2. juna pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, kada su se sva četvorica optuženih pojavila u sudnici.
Miloš Š. Kostić tada je negirao krivicu, navodeći da ne priznaje izvršenje krivičnih dela na način na koji su opisana u optužnici. To je bilo njegovo prvo izjašnjavanje pred sudom o optužbama, nakon što je tokom postupka pred tužilaštvom koristio zakonsko pravo da se brani ćutanjem.
Ostala trojica optuženih ostala su pri iskazima koje su ranije dala.
Jednom već naloženo prinudno dovođenje
Postupak je do sada više puta odlagan.
Na pripremnom ročištu održanom 23. aprila Aleksandar S. nije se pojavio pred sudom, iako je, prema tada dostupnim informacijama, bio uredno pozvan i nije opravdao izostanak. Sud je tada izdao naredbu Policijskoj stanici Inđija za njegovo prinudno dovođenje na glavni pretres 2. juna.
Na tom pretresu pojavila su se sva četvorica optuženih i dokazni postupak je počeo. Nastavak je potom zakazan za 25. avgust, ali ni tog dana pretres nije održan zbog nedolaska jednog od optuženih. Za avgustovski izostanak nije bilo potvrđeno da li je bio opravdan.
Porodica od početka prati postupak
Porodica Zorana Golea od početka prati postupak pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici. Članovi porodice, rodbina i građani okupljali su se i ispred Palate pravde, tražeći da suđenje počne i da slučaj dobije sudski epilog.
Zoranova sestra Gordana Dančević ranije je poručila da će porodica pratiti svako suđenje, bez obzira na to koliko postupak bude trajao. Porodica je ukazivala i na činjenicu da se trojica od četvorice optuženih brane sa slobode.
Naredni pretres pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici zakazan je za 5. oktobar, kada bi trebalo da bude nastavljen dokazni postupak u slučaju ubistva Zorana Golea.