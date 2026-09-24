Glavni pretres održan je 2. juna pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, kada su se sva četvorica optuženih pojavila u sudnici.

Miloš Š. Kostić tada je negirao krivicu, navodeći da ne priznaje izvršenje krivičnih dela na način na koji su opisana u optužnici. To je bilo njegovo prvo izjašnjavanje pred sudom o optužbama, nakon što je tokom postupka pred tužilaštvom koristio zakonsko pravo da se brani ćutanjem.

Ostala trojica optuženih ostala su pri iskazima koje su ranije dala.