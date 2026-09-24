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Prema određenim informacijama, jedan od osumnjičenih navodno je trebalo da puca u muškarca u zamenu za oprost narko-duga od 3.000 evra, kao i dodatnu novčanu naknadu. Sumnja se da je M. P. od jula do 21. septembra ove godine vrbovao i vršio pritisak na N. E. da izvrši ubistvo jednog Novosađanina.

1/3 Vidi galeriju Hapšenje zbog planiranja likvidacije u Novom Sadu Foto: MUP Srbije

- M.P. je osumnjičenog N.E., davanjem novca i druge koristi vrbovao za izvršenje drugog krivičnog dela, u koju svrhu mu je nabavio i, posredstvom lica M.V., obezbedio vatreno oružje - navode u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i dodaju:

- Zbog navedenog, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, juče su uhapšeni osumnjičeni M.P. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, krivično delo Trgovina ljudima, krivično delo Izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela i krivično delo Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, kao i osumnjičeni M.V., zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i ekplozivnih materija, te im je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova, radi saslušanja, u kom roku će biti saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, za pripremu napada obezbeđen je i iznajmljeni stan koji je trebalo da posluži kao "štek", dok su nabavljeni pištolj i municija.

Policija je, međutim, operativnim radom došla do saznanja o pripremi krivičnog dela i osumnjičeni su uhapšeni pre nego što je plan, kako se sumnja, sproveden u delo. Pretresom stana koji je koristio N. E. policija je pronašla ilegalno oružje, municiju, kao i veću količinu marihuane.

Takođe, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da protiv osumnjičenog N.E. vodi istragu, zbog postojanja osnova sumnje da je dana 21.9.2026. godine, u Novom Sadu, izvršio krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i ekplozivnih materija, na okolnosti kog krivičnog dela je saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.