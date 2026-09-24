Povodom hapšenja u selu Vodanj juče se oglasio i MUP zvaničnim saopštenjem.

- Policajci su zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije, kontrolom privrednog društva u kojem je osumnjičeni odgovorno lice, na placu firme pronašli oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada. Ispitivanje otpada i njegovo kvalifikovanje kao opasnog izvršio je Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru - saopštila je smederevska policija, i dodala:

​- Sumnja se da je opasni otpad skladišten od 2024. do avgusta ove godine, iako je preduzeće registrovano samo za tretman i skladištenje neopasnog otpada. Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužiocu.