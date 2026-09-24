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​Predrag Umičević (63), bivši gradonačelnik Smedereva i dugogodišnji funkcioner Demokratske stranke, uhapšen je juče zbog sumnje da je na svojoj parceli u selu Vodanj nepropisno ukopao čak 200 tona opasnog otpada.

​Na tom imanju Umičević ima proizvodni pogon, a otpad koji je ukopao ispitale su nadležne službe i ocenile ga opasnim po ljude i okolinu.

​Umičević je odmah posle hapšenja priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo, koje je zatražilo od suda da mu se odredi pritvor do 30 dana zbog mogućeg uticaja na svedoke. Tereti se za krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.

Oglasio se MUP

Povodom hapšenja u selu Vodanj juče se oglasio i MUP zvaničnim saopštenjem.

- Policajci su zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije, kontrolom privrednog društva u kojem je osumnjičeni odgovorno lice, na placu firme pronašli oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada. Ispitivanje otpada i njegovo kvalifikovanje kao opasnog izvršio je Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru - saopštila je smederevska policija, i dodala:

​- Sumnja se da je opasni otpad skladišten od 2024. do avgusta ove godine, iako je preduzeće registrovano samo za tretman i skladištenje neopasnog otpada. Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužiocu.

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Ilustracija Foto: Profimedia

Inače, Umičević je ispred Demokratske stranke izabran za gradonačelnika Smedereva 2008, i tu funkciju je obavljao do 2012. godine.

Pre toga, našao se i na listi narodnih poslanika u republičkoj skupštini ispred DS. Prvi put na izborima u januaru 2007. godine, kada je bio narodni poslanik u skupštinskom sazivu 2007–2008. Drugi put je izabran za poslanika na vanrednim parlamentarnim izborima u maju 2008. godine.

Međutim, tada se našao među funkcionerima koji su imali duple funkcije - poslanik i gradonačelnik. Zbog primene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, ali i bure u javnosti zbog sukoba interesa, Umičević je podneo ostavku na mesto poslanika u Narodnoj skupštini.

Predrag Umičević, opasni otpad
Predrag Umičević Foto: Shutterstock, Printscreen

Paralelno sa političkom karijerom razvio je privatni biznis, koji vodi i nakon odlaska sa javnih funkcija, a vlasnik je firmi u metaloprerađivačkom i građevinskom sektoru.

(Informer)

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