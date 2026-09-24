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Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiralo je predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida na gradilištu u Ulici vojvode Vlahovića, kod okretnice autobusa broj 26 i Službi za borbu protiv korupcije podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju rasvetljavanja ove krivičnopravne stvari i utvrđivanja da li je investitor objekta u izgradnji poštovao sve propisane procedure.

- U tom smislu zatraženo je da Služba za borbu protiv korupcije od Sekretariata za inspekciju, nadzor i komunikaciju, Sektora za građevinsku i urbanističku inspekciju pribavi svu dokumentaciju koja se odnosi na vršenje nadzora na pomenutom gradilištu i postupanje investitora - saopšteno je iz tužilaštva.

Neophodno je, kako se dodaje, i da se od Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda izuzme sva dokumentacija na osnovu koje je započeta gradnja na pomenutoj lokaciji, lokacijske uslove, projekat za građevinsku dozvolu, rešenje o izdavanju građevinske dozvole, kao i sva propratna dokumentacija koja je neophodna za dobijanje

građevinske dozvole.

- Takođe je potrebno da se utvrdi da li su građani upozoravali inspekciju na destabilizaciju tla na tom gradilištu ili na neke druge nepravilnosti u toku izgradnje i ako jesu, šta je od strane inspekcije preduzeto u vezi sa tim - saopšteno je iz VJT u Beogradu.