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Službenici Uprave policije Crne Gore, postupajući u koordinaciji i zajedničkim aktivnostima sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovali su treće lice za koje se sumnja da je povezano sa izvršenjem krivičnog dela teškog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića.

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Foto: Printscreen Rtcg

Belada i Ivanović ubijeni su 24. septembra 2025. godine na području Cetinja, na putnom pravcu Budva-Cetinje, u mestu Ugnji. Njihova tela pronađena su 29. septembra oko 15.45 časova u vozilu, na makadamskom proširenju lokalnog puta, oko 250 metara od glavnog puta Cetinje-Budva.

Prema dosad prikupljenim informacijama, Belada i Ivanović su ubijeni u zasedi. U okviru istrage ranije je objavljeno da je na automobil Andrije Ivanovića tajno bio postavljen uređaj za praćenje, što je, prema dosadašnjim saznanjima, ubicama omogućilo da lociraju njega i Beladu.

Policija i tužilaštvo sumnjaju da je reč o organizovanom izvršenju krivičnog dela, a istraga se vodi u pravcu utvrđivanja svih okolnosti i uloge drugih osoba povezanih sa ubistvom.

Uprava policije je, na osnovu novih dokaza, nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnela poseban izveštaj kao dopunu krivične prijave protiv trećeg lica, zbog sumnje da je izvršilo krivično delo teško ubistvo putem pomaganja, na štetu Belade i Ivanovića.

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Foto: Printscreen/Pobjeda, Kurir

- Saznanja, koja su do sada prikupljena u sprovođenju policijsko-tužilačkih aktivnosti, ukazuju na sumnju da je ovo krivično delo izvršeno na organizovan način - saopšteno je iz Uprave policije.

U okviru policijsko-tužilačkih mera i radnji obezbeđeni su dokazi koji, kako se navodi, ukazuju na sumnju da je treće lice 24. septembra 2025. godine pomoglo u izvršenju teškog ubistva.

Prema ranije objavljenim informacijama, Belada i Ivanović označavani su kao pripadnici škaljarskog klana, a istražitelji su ubistvo povezivali sa višegodišnjim sukobima škaljarskog i kavačkog klana. 

Službenici Uprave policije, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nastavljaju aktivnosti na identifikaciji drugih lica za koja se sumnja da su povezana sa izvršenjem ovog krivičnog dela.

Nikola Drecun i Predrag Mirotić, podsetimo, ranije su optuženi za ubistvo Belade i Ivanovića.

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