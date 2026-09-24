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Na gradilištu u Ulici vojvode Vlahovića u Beogradu juče je došlo do urušavanja potpornog zida. Kako se saznaje, investitor gradilišta na kojem se dogodio incident je Stevan Micić.

Micić je povezan sa više kompanija koje posluju u različitim oblastima, od ugostiteljstva i upravljanja parking prostorima do građevinarstva.

Među njima je i firma Stadion Event Centar DOO, čiji je jedan od ogranaka ugostiteljski objekat Avenia u naselju Medaković.

Firma Stevana Micića stadion Event Centar DOO čiji je ovaj kafić ogranak, ima još nekoliko ogranaka, kao što je luksuzni Restoran Stadion u TC stadion, kao i firma Stadion Invest za gradnju stambenih objekata, i Stadion Parkplatz Beograd - privatan parking centar sa perionicom.

Micić ima još jednu aktivnu firmu Stadion Construction DOO, gde je suvlasnik konsultantska firma Alpsports Group DOO.

Još jedna od firmi gde je Micić većinski vlasnik je Soka Hill Investment DOO za izgradnju objekata, Micić takođe poseduje i nekoliko firmi u blokadi, kao što je Euro metro sistem i Euro metro na vodi DOO.

Naime, nakon što je sinoć policija naredila evakuciju zgrade u Vojvode Vlahovića pošto su automobil i deo parkinga upali u veliki ponor kad se obrušio potporni zid na jednom gradilištu u blizini okretnice autobusa, saznaje se da je i minibus na liniji 26L, koja saobraća u naselju, naizgled ukinut, dok su oko prostora uveliko majstori i izvode se radovi na sanaciji.