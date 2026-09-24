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Kuća strave koja je pre nekoliko dana otkrivena u poznatom španskom letovalištu Estepona na Kosta del Sol, prema pisanju španskih medija, imala je "sobu za mučenje" koja je šokirala istražitelje. Zidovi i podovi, kako navode, bili su prekriveni najlonom, najverovatnije kako krv žrtava ne bi prskala po prostoriji.

Na sredini sobe, kako se vidi na snimcima i fotografijama, postavljena je stolica na kojoj su oteti muškarci bili vezani i mučeni.

Vila je inače, opasana visokom zidovima i kapijom, a veruje se da je bila iznajmljena.

Podsetimo, španska policija uhapsila je sedam državljana Srbije zbog sumnje da su namamili, oteli, mučili i pokušali da ubiju dvojicu muškaraca.

- Soba za mučenje je bila prekrivena najlonima, kako krv po kojoj bi istražitelji mogli da otkriju DNK žrtava, ne bi ostala u prostorijama. Naime, ukoliko bi se najloni s krvlju uništili, policija koja bi eventualno ušla u kuću, ne bi mogla luminolom da otkrije tragove - pojasnili su izvori španskih medija.

1/5 Vidi galeriju Uhapšeno sedam državljana Srbije zbog mučenja u kući strave u Španiji Foto: Printscreen/rtve play, Policía Nacional

Policiju je, podsetimo, alarmirala partnerka jednog od otetih koja je pozvala i rekla da je njen dečko otišao u kuću i rekao joj da obavesti nadležne ukoliko se ne javi za 20 minuta. Međutim, kako od njega nije bilo traga 40 minuta, ona je pozvala inspektore koji su odmah otišli do vile u čuvenom letovalištu.

Kada su pozvonili i niko im nije otvarao, preskočili su zid a iz kuće je istrčao muškarac, koji je najverovatnije uspeo da pobegne otmičarima. Vikao je "oteti smo, žele da nas ubiju".

- Policajci su odmah pozvali pojačanje i upali u kuću, u kojoj su zatekli još jednog golog i krvavog muškarcakoji je bio vezan za stolicu. Unutra su pronađene i selotejp trake, vezice za vezivanje, klešta za mučenje, ali i puške i pištolji - navode oni.

Kako otkrivaju španski mediji, forenzičari su uzeli tragove iz kuće, jer se sumnja da je u njoj mučeno još ljudi. Takođe, traga se i za pripadnicima kriminalnog klana, jer se veruje da je sedmoro uhapšenih državljana Srbije imalo još saradnika u Španiji.

Prvi rezultati istrage ukazuju da su muškarci oteti i mučeni zbog sukoga oko poslova sa drogom, odnosno švercom kokaina.

Alat za mučenje Foto: Policía Nacional

- I dvojica muškaraca koje je policija uspela da oslobodi imaju policijski dosije, kao i neki od uhapšenih. Ne isključuje se mogućnost da su žrtve i otmičari bili u zajedničkom poslu sa drogom koji je pošao naopako - navode oni.

Oružje koje je zaplenjeno u kući poslato je na veštačenje, kako bi se utvrdilo da li je iz njega počinjena neka likvidacija.

Španski mediji naveli su i da su policajci Nacionalne policije bili zatečeni prizorom u kući i da ih je više podsećao na scenu iz filma "Petparačke priče", nego na kuću na obali mora na luksuznoj turističkoj destinaciji.

- S obzirom da je prostorija bila u potpunosti obložena najlonima, a da su žrtve bile gole i krvave, sve upućuje na to da je namera otmičara bila da ih muče do smrti. Plastiku su najverovatnije planirali da spale i skupe, pošto se reše tela, i na taj način istražitelji nikada ne bi otkrili biološke tragove otmičara ili žrtava - zaključuju oni.