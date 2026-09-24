Slušaj vest

Tačno godinu dana prošlo je od brutalne likvidacije na području Cetinja, u mestu Ugnji, kada su ubijeni u zasedi pripadnici škaljarskog klana Stefan Belada i Andrija Ivanović. Ceo slučaj ponovo je dospeo u žižu javnosti, s obzirom na to je upravo danas identifikovan treći saučesnik u planiranom i izvršenom zločinu.

Ubijeni škaljarci na Cetinju Foto: Kurir

Ovim je, posle godinu dana, rešena misterija trećeg učesnika u surovoj likvidaciji, ali se još uvek ne zna ko je i koju je tačno ulogu imao. Ipak, policija i dalje nastavlja sa radom na identifikaciji drugih povezanih lica.

Podsetimo, ranije su za ovo ubistvo optuženi i Nikola Drecun i Predrag Mirotić.

- Cetinjanin Nikola Drecun, označen kao direktni izvršilac likvidacija, i Predrag Mirotić iz Podgorice, koji je, kako se sumnja, pomagao u izvršenju zločina - podseća izvor i dodaje da je Mirotić u pritvoru, dok se Drecun i dalje nalazi u bekstvu.

Predrag Mirotić Foto: Društvene Mreže

Inače, Mirotić je zbog učestvovanja u zločinu uhapšen 4. oktobra, a samo dan ranije u Osnovnom sudu u Podgorici oslobođen je optužbi u predmetu "Tunel".

Drecun je odranije poznat istražnim organima, budući da se dovodi u vezu i sa bombaškim napadom na Cetinju od 20. juna 2024. godine, kada su poginuli Petar Kaluđerović (20) i bivši bokser Dragan Roganović (36), dok je više osoba povređeno.

Takođe, Interpol je objavio crvenu poternicu za Drecunom, a ovom optužnicom u vezi slučaja Belade i Ivanoivća, Drecunu se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, dok se Mirotić tereti za pomaganje u izvršenju teškog ubistva.

Nikola Drecun Foto: Printscreen/Interpol

Njihova tela, kako je Kurir pisao, nađena su u automobilu parkiranom na oko 250 metara od glavnog puta koji vodi do Budve.

- Sumnja se da su "škaljarci" namamljeni na sastanak, odnosno na mesto na koje su se dovezli. Najverovatnije su ih plaćene ubice tamo sačekale i likvidirale - otkrili su ranije izvori iz istrage.

Crna lista

Sagovornici Kurira podsećaju da su Belada i Ivanović likvidirani gotovo na identičan način kao visokopozicionirani pripadnici istog klana Alan Kožar i Damir Hadžić u julu 2020. na grčkom ostrvu Krf!

Andrija Ivanović, Milo Belada, Alan kožar, Damir Hadžić Foto: Printscreen/RTCG, Kurir, MUP RS

- "Škaljarci" ubijeni u blizini Cetinja, sudeći po onome što su istražitelji zatekli na mestu zločina, nisu stigli da izađu iz automobila niti da reaguju na opasnost, slično kao kada su Kožar i Hadžić likvidirani u automobilu ispred iznajmljene vile na Krfu - zaključuje naš sagvornik.

Ubijeni Belada je bio meta napada i sredinom septembra, kada je pucano na njega s motora. On tada nije bio povređen, ali je povrede od ispaljenih hitaca zadobila njegova saputnica na motoru T. S.

Istražitelji nemaju dilemu da su ova ubistva nastavak obračuna kriminalnih klanova. Rat kavačkog i škaljarskog klana, podsetimo, počeo je 2014. posle nestanka 200 kilograma kokaina i do danas je odneo više od 90 života!

Krimi-porodica

Andrija Ivanović je brat Ilije Ivanovića i Filipa Ivanovića, koji je ubijen nekoliko nedelja posle ubistva rođenog brata Andrije.

Foto: Interpol, Nemanja Nikolić

Filip Ivanović ubijen je hicem u čelo 16. oktobra prošle godine oko 23 sata u Hercegovačkoj ulici, u luksuznom kompleksu Beograd na vodi. Brzom i efikasnom akcijom policije nakon brutalne egzekucije uhapšen je osumnjičeni Đorđe Z. (21) kod kojeg su nađena i dva pištolja.

- Ubistvo Filipa Ivanovića nepunih mesec dana posle likvidacije njegovog starijeg brata, najverovatnije je obračun klanova i ne isključuje se mogućnost da je naručilac isti. Sve ukazuje da je braću namestila ista osoba, jer iako je osumnnjičeni za ubistvo Đorđe Z. priznao da je ubio "škaljarca" u Beogradu i kratko u svoju odbranu rekao "da nije više mogao da trpi njegovo maltretiranje", sumnja se da je neko u koga je Ivanović imao poverenja otkrio ubicama njegovu lokaciju - kaže sagovornik Kurira.

Policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsila još jednu osobu za koju se sumnja da je umešana u likvidaciju.

Ilija Ivanović Foto: Printscreen/Dan

S druge strane, trećeg brata, Iliju Ivanovića u Crnoj Gori povezuju sa ubistvima Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića na Cetinju 2020. godine, ali je i zbog šverca 408 kilograma kokaina, presudom španskog suda 2022. osuđen na šest godina i četiri meseca.

- Najmlađi Ivanović koji je, prema policijskoj evidenciji, takođe pripadnik "škaljarskog klana" 2022. je osuđen zajedno sa šefom kriminalne organizacije Pink panter - Predragom Vujoševićem (51) zvanim Marko Crnogorac koji je 3. avgusta ove godine preživeo atentat u Barseloni! Osuđen je na šest godina i četiri meseca zatvora zbog šverca 408 kilograma kokaina - podseća izvor. On je inače u organizaciji NCB Interpol Podgorica uz asistenciju Posebne jedinice policije izručen Crnoj Gori iz Španije .

Ko je Stefan Belada?

Stefan Belada (ranije se zvao Milo) odranije je poznat istražnim organima. U martu 2012. godine ranjen je u tuči u centru Cetinja, a policija je tada lišila slobode dve godine mlađeg Dejana Milačića.

Stefan Milo Belada Foto: Kurir

Njegovo ime u novinskim stupcima rezervisanim za crnu hroniku našlo se i početkom 2014. godine, kada je pokušao da ubije sugrađanina Dragana Martinovića. Apelacioni sud u martu 2015. godine potvrdio je presudu kojom je Belada osuđen na tri godine i osam meseci zatvora zbog pokušaja ubistva i nedozvoljenog držanja oružja.

- Iz pištolja je ispalio hitac prema Martinoviću, pogodivši ga u predelu butine leve noge, nanoseći mu tešku telesnu povredu - piše u presudi.