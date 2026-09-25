SRBIN KOJI JE BIO OSUĐEN NA SMRTNU KAZNU 17. SEPTEMBRA UMRO U ZATVORU: Zločin Slavoljuba Velića jedan od najmonstruoznijih ikada, žrtve bili ugledni zlatari!
- Slavoljub Velić, osuđen za svirepo ubistvo bračnog para Takač, izvršio je samoubistvo vešanjem u zatvoru u Beogradu, gde je služio kaznu od 40 godina.
- Za zločin iz 1996. godine prvobitno je bio osuđen na smrtnu kaznu streljanjem, koja je kasnije preinačena, a u napadu su učestvovali i njegovi saučesnici.
- Sud je utvrdio da su Karolj i Nelika Takač napadnuti tokom pljačke zlatare, dok je deo optužbi za silovanje kasnije oboren zbog nedostatka dokaza.
Osuđenik Slavoljub Velić (62) iz Gornjeg Milanovca, koji je 17. septembra izvršio samoubistvo vešanjem u toaletu sobe u kojoj je bio smešten u Kazneno-popravnom zavodu u Beogradu, robijao je zbog svirepog ubistva bračnog para Karolja i Nelike Takač, koje se odigralo 23. februara 1996. godine u Subotici.
Kako smo ranije pisali, Velić je duže vreme bio onkološki pacijent, a služio je kaznu od 40 godina zatvora.
- Inače, on je 1998. godine bio osuđen na smrtnu kaznu streljanjem, ali mu je ona u međuvremenu preinačena na 40 godina robije, zbog ukidanja smrtne kazne 2002. godine - ispričao je naš izvor.
Velić je presudio sebi nakon 31 godine u zatvoru, odnosno devet godina pre odsluženja kazne, a u vreme izvršenja dvostrukog ubistva, imao je 31 godinu.
Brutalni zločin 1996. godine Velić je počinio sa mladim saučesnicima: Slavoljubom Jovanovićem iz Beograda, koji je tada ima 24 godine, Zoranom S. Đorđevićem, zvanim Đile, iz Makarske, koji je tada imao 26 godina, i Zoranom R. Đorđevićem, zvanim Caran, iz Donjeg Milanovca, koji je tada imao 23 godine.
Kobnog 23. februara 1996. godine Neliku i Karolja Takača, poznate subotičke zlatare, pronašli su njihovi radnici kada su došli na posao u zlataru, koja se nalazila u okviru kuće porodice Takač.
- Karolj je bio ustreljen metkom u glavu dok je Nelika, iako takođe pogođena u predelu glave, davala znake života. Hitno je prebačena u beogradski Urgentni centar, ali je nedelju dana kasnije preminula. Tada se, prema izveštaju medicinskih veštaka, tvrdilo i da je silovana, ali to je kasnije na sudu odbačeno - pisao je dnevni list Svet, koji je izveštavao o suđenju pomenutim zločincima.
Policija je ubrzo posle dvostrukog ubistva uhapsila pomenutu četvorku koja je imala lažni alibi. Naime, na dan ubistva, kako im je pisalo u pasošima, bili su u Rumuniji. Ipak, istraga je utvrdila da četvorka jeste bila u Rumuniji, ali je istoga dana ilegalno prešla čamcem preko Dunava i dovezla se u Suboticu, bez "Carana" koji je odustao i otišao u Beograd.
- Oba Slavoljuba i Đile su otišli u Olimpijsku ulicu broj 5, kod Takačevih. Karolj i Velić su se od ranije poznavali i imali "poslovne kontakte", tačnije, Velić je Karolju prodavao ukradeno zlato. Kuća Takačevih je bila specijalno obezbeđena alarmima, ali je subotički zlatar prepoznao Velića i pustio ga u kuću jer je ovaj rekao da dolazi da vrati raniji dug. Kada su oba Slavoljuba ušla u kuću, Đile je čuvao stražu. Tražili su kataloge uzoraka da bi navodno kupili zlato i nakit. Šta se potom događalo znaju samo optuženi, ali Okružni javni tužilac ističe da su imenjaci svezali Neliku i Karolja i tražili im novac, zlato i dragocenosti - piše novinar Sveta, Velimir Kostadinov.
Kako zlatar i supruga nisu odgovarali, maltretirali su ih. Mediji su tada pisali i da su imenjaci, da bi prisilili zlatara da im odgovori, silovali njegovu suprugu pred njegovim očima, ali ta optužba je pala na sudu.
Prema navodima optužnice, kada su uzeli nešto zlata, ubili su Karolja i smrtno ranili njegovu suprugu.
- Ubice i njihov ortak Đile uputili su se u Beograd, ali su se negde kod Feketića setili da im je na stolu Takačevih ostala nekakva potvrda na kome piše Velićevo ime. Zbog uklanjanja potvrde i drugih tragova vraćaju se u Suboticu - piše u izveštaju sa suda.
Slavoljub Velić je na prvom suđenju za ubistvo i silovanje direktno optužio imenjaka tvrdeći da je on (Velić) bio samo posmatrač čitavog slučaja. Na pitanje sudija zbog čega je išao sa drugarima u pljačku ako nije nameravao da pljačka i ubija, prvooptuženi se branio da je planirao da se predstavi kao "opasan momak" ali da u pogodnom trenutku izmisli razlog i odustane. Događaji su ga, međutim, zatekli i on se, kako kaže, ni kriv ni dužan našao na mestu zločina.
Imenjaci Velić i Jovanović bili su optuženi za teško razbojništvo, ubistvo i silovanje, Zoran "Đile" za teško razbojništvo i ubistvo, dok se Zoran "Caran" teretio za saučesništvo.
Iako je tužilaštvo na samom početku procesa teretilo Slavoljuba Velića i Srboljuba Jovanovića, ti navodi nisu opstali na sudu. Do obaranja tog dela optužnice došlo je zbog ključne kontradiktornosti u dokazima i svedočenjima medicinskih veštaka.
- Dežurni ginekolog u subotičkoj bolnici, pregledao je Neliku dok je još davala znake života i konstatovao povrede koje su ukazivale na seksualno zlostavljanje, na čemu je tužilac prvobitno i bazirao optužnicu. Međutim, nakon što je žrtva preminula, specijalista sudske medicine MUP-a Srbije, izvršio je zvaničnu obdukciju tela i u svom izveštaju eksplicitno naveo da nema tragova koji bi potvrdili silovanje - rečeno je tokom izricanja presude.
Jovanović je kao i Velić osuđen na smrtnu kaznu, a onda na 40 godina robije.
Saučesnici Zoran S. Đorđević "Đile" i Zoran R. Đorđević "Caran", koji je nakon ubistva pobegao u Rumuniju pa je isporučen, osuđeni su na dugogodišnje zatvorske kazne u skladu sa stepenom učešća, odnosno za teško razbojništvo i pomaganje u ovom zločinu. Đile je dobio 20 godina robije, a Caran 10 godina.
Imenjaei Velić i Jovanović se optužuju za teško razbpjništvo, übistvo i silova- nje, Zoran "Đile" za teško razbojništvo i übistvo, dok
se Zoran "Caran" tereti za
saučesništvo.