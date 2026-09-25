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Osuđenik Slavoljub Velić (62) iz Gornjeg Milanovca, koji je 17. septembra izvršio samoubistvo vešanjem u toaletu sobe u kojoj je bio smešten u Kazneno-popravnom zavodu u Beogradu, robijao je zbog svirepog ubistva bračnog para Karolja i Nelike Takač, koje se odigralo 23. februara 1996. godine u Subotici.

Kako smo ranije pisali, Velić je duže vreme bio onkološki pacijent, a služio je kaznu od 40 godina zatvora.

- Inače, on je 1998. godine bio osuđen na smrtnu kaznu streljanjem, ali mu je ona u međuvremenu preinačena na 40 godina robije, zbog ukidanja smrtne kazne 2002. godine - ispričao je naš izvor.

Velić je presudio sebi nakon 31 godine u zatvoru, odnosno devet godina pre odsluženja kazne, a u vreme izvršenja dvostrukog ubistva, imao je 31 godinu.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Brutalni zločin 1996. godine Velić je počinio sa mladim saučesnicima: Slavoljubom Jovanovićem iz Beograda, koji je tada ima 24 godine, Zoranom S. Đorđevićem, zvanim Đile, iz Makarske, koji je tada imao 26 godina, i Zoranom R. Đorđevićem, zvanim Caran, iz Donjeg Milanovca, koji je tada imao 23 godine.

Kobnog 23. februara 1996. godine Neliku i Karolja Takača, poznate subotičke zlatare, pronašli su njihovi radnici kada su došli na posao u zlataru, koja se nalazila u okviru kuće porodice Takač.

- Karolj je bio ustreljen metkom u glavu dok je Nelika, iako takođe pogođena u predelu glave, davala znake života. Hitno je prebačena u beogradski Urgentni centar, ali je nedelju dana kasnije preminula. Tada se, prema izveštaju medicinskih veštaka, tvrdilo i da je silovana, ali to je kasnije na sudu odbačeno - pisao je dnevni list Svet, koji je izveštavao o suđenju pomenutim zločincima.

Policija je ubrzo posle dvostrukog ubistva uhapsila pomenutu četvorku koja je imala lažni alibi. Naime, na dan ubistva, kako im je pisalo u pasošima, bili su u Rumuniji. Ipak, istraga je utvrdila da četvorka jeste bila u Rumuniji, ali je istoga dana ilegalno prešla čamcem preko Dunava i dovezla se u Suboticu, bez "Carana" koji je odustao i otišao u Beograd.

Slavoljub Velić, Karolj i Nelika Takač Foto: Marko Karović, Printscreen/istorijskenovine

- Oba Slavoljuba i Đile su otišli u Olimpijsku ulicu broj 5, kod Takačevih. Karolj i Velić su se od ranije poznavali i imali "poslovne kontakte", tačnije, Velić je Karolju prodavao ukradeno zlato. Kuća Takačevih je bila specijalno obezbeđena alarmima, ali je subotički zlatar prepoznao Velića i pustio ga u kuću jer je ovaj rekao da dolazi da vrati raniji dug. Kada su oba Slavoljuba ušla u kuću, Đile je čuvao stražu. Tražili su kataloge uzoraka da bi navodno kupili zlato i nakit. Šta se potom događalo znaju samo optuženi, ali Okružni javni tužilac ističe da su imenjaci svezali Neliku i Karolja i tražili im novac, zlato i dragocenosti - piše novinar Sveta, Velimir Kostadinov.

Kako zlatar i supruga nisu odgovarali, maltretirali su ih. Mediji su tada pisali i da su imenjaci, da bi prisilili zlatara da im odgovori, silovali njegovu suprugu pred njegovim očima, ali ta optužba je pala na sudu.

Prema navodima optužnice, kada su uzeli nešto zlata, ubili su Karolja i smrtno ranili njegovu suprugu.

- Ubice i njihov ortak Đile uputili su se u Beograd, ali su se negde kod Feketića setili da im je na stolu Takačevih ostala nekakva potvrda na kome piše Velićevo ime. Zbog uklanjanja potvrde i drugih tragova vraćaju se u Suboticu - piše u izveštaju sa suda.

Slavoljub Jovanović, Zoran Đorđević Đile i Zoran Đorđević Caran Foto: Printscreen/istorijskenovine

Slavoljub Velić je na prvom suđenju za ubistvo i silovanje direktno optužio imenjaka tvrdeći da je on (Velić) bio samo posmatrač čitavog slučaja. Na pitanje sudija zbog čega je išao sa drugarima u pljačku ako nije nameravao da pljačka i ubija, prvooptuženi se branio da je planirao da se predstavi kao "opasan momak" ali da u pogodnom trenutku izmisli razlog i odustane. Događaji su ga, međutim, zatekli i on se, kako kaže, ni kriv ni dužan našao na mestu zločina.

Imenjaci Velić i Jovanović bili su optuženi za teško razbojništvo, ubistvo i silovanje, Zoran "Đile" za teško razbojništvo i ubistvo, dok se Zoran "Caran" teretio za saučesništvo.

Iako je tužilaštvo na samom početku procesa teretilo Slavoljuba Velića i Srboljuba Jovanovića, ti navodi nisu opstali na sudu. Do obaranja tog dela optužnice došlo je zbog ključne kontradiktornosti u dokazima i svedočenjima medicinskih veštaka.

Foto: Ilija Ilić

- Dežurni ginekolog u subotičkoj bolnici, pregledao je Neliku dok je još davala znake života i konstatovao povrede koje su ukazivale na seksualno zlostavljanje, na čemu je tužilac prvobitno i bazirao optužnicu. Međutim, nakon što je žrtva preminula, specijalista sudske medicine MUP-a Srbije, izvršio je zvaničnu obdukciju tela i u svom izveštaju eksplicitno naveo da nema tragova koji bi potvrdili silovanje - rečeno je tokom izricanja presude.

Jovanović je kao i Velić osuđen na smrtnu kaznu, a onda na 40 godina robije.

Saučesnici Zoran S. Đorđević "Đile" i Zoran R. Đorđević "Caran", koji je nakon ubistva pobegao u Rumuniju pa je isporučen, osuđeni su na dugogodišnje zatvorske kazne u skladu sa stepenom učešća, odnosno za teško razbojništvo i pomaganje u ovom zločinu. Đile je dobio 20 godina robije, a Caran 10 godina.

Imenjaei Velić i Jovanović se optužuju za teško razbpjništvo, übistvo i silova- nje, Zoran "Đile" za teško razbojništvo i übistvo, dok