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Kuća strave koju su u španskom letovalištu otkrili operacivci Nacionalne policije nerverovatno podseća na kuću u kojoj su pripadnici kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića oteli, mučili a potom ubili najmanje sedam žrtava. Podsetimo, španska policija otkrila je luksuznom letovalištu u Kosta del Sol vilu u kojoj je uhapšeno sedam državljana Srbije zbog sumnje da su oteli i mučili dva muškarca, koja su pukom srećom izbegla smrt jer ih je policija pronašla gole i krvave.

- Kuća strave u Ritopeku i ova na obali Španije neverovanto su slične, ne samo po tome što su gotovo identične boje i slične konstrukcije, već i zbog toga što su obe opasane visokim zidanim ogradama. Osim toga, ono što budi jezu je to da su i jedna i druga imale "sobe za mučenje" - kaže sagovornik Kurira.

On podseća da su bivši pripadnici kriminalnog klana Belivuka i Miljkovića, koji su odlučili da postanu svedoci saradnici, detaljno pred sudom opisivali kako su prostoriju u koju su uvodili otete najpre oblagali najlonom, kako krv ne bi prskala na zidove i podove.

1/5 Vidi galeriju Uhapšeno sedam državljana Srbije zbog mučenja u kući strave u Španiji Foto: Printscreen/rtve play, Policía Nacional

- Razlog je identičan kao i u slučaju Srba uhapšenih u Španiji, koji su pre mučenja žrtava podove, zidove i plafone obložili najlonom, a to je da ne ostave svoj niti DNK otetih. Upravo to što su zidovi pre nego što su počeli mučenje dvojice muškaraca obloženi najlonom, ukazuje da su imali nameru da ih kasnije ubiju - zaključuje on.

Podsetimo, tokom svedočenja o skrivenoj prostoriji u kući u Ritopeku, koju su svedoci saradnici nazivali i klanicom, opisivali su i stolicu na kojoj su pojedine žrtve tokom jezive torture sedele. Metalna stolica, inače, pronađena je pošto je policija otkrila tajnu sobu.

- Oni su detaljno govorili o tome da se pre zločina kupovao najlon od kog se pravila "kocka" u skrivenoj prostoriji, kako u njoj ne bio ostajali tragovi žrtava. Takođe, svedočili su da su tokom mučenja iznuđivali informacije od protivnika, da su ih zatim surovo mučili, tukli, kasapili i potom ubijali. Prostoriju su posle zločina detaljno čistili hemijskim sredstvima i prali. Međutim, uprkos tome, pronađeni su određeni DNK tragovi - podseća sagovornik Kurira i navodi da su, prema pisanju španskih medija, i u kući strave u toj državi pronađeni biološki tragovi za koje se sumnja da ne pripadaju žrtvama koje su oslobođene iz kuće i da su poslati na analizu.

1/13 Vidi galeriju Kuća strave u Ritopeku Foto: Nemanja Nikolić

Prema njegovim rečima i činjenica da je u mučenju otetih koji su prebacivani u Ritopek uvek učestvovalo više od tri osobe, pokazuje neverovatnu sličnost sa kućom u Španiji, s obzirom na to da je u akciji španske policije uhapšeno čak sedam državljana Srbije.

- Uhapšeni su Filip J. (25), Zoran N. (35), Ivan M. (24), Sekulić M. (27), Leon Y. (29), Aleksa K. (24) i Marko N. (31). Marku N. lisice su stavljene dok je pokušavao da pobegne i policajac je kako bi ga zaustavio ispalio hitac upozorenja u vazduh, dok je Zoran N. pokušavao da preskoči zid kuće kada je policija uletela. Leon je uspeo da pobegne iz dvorišta, ali ga je policija otkrila skrivenog u žbunju susedne kuće - preneli su španski mediji, koji još uvek nisu objavili s kojim kriminalnim klanom se dovode u vezu.

Iz Nacionalne policije je rečeno da je istraga i dalje otvorena i da se traga za još osumnjičenih pripadnika istog klana, kao i da se proverava da li su uhapšeni pozvezani sa likvidacijama na teritoriji Španije. Kao motiv otmice i pokušaja ubistva navode se nesuglasice oko trgovine drogom.

Interesantno je da je u Španiji utočište našao veliki broj begunaca bliskih škaljarskom i kavačkom klanu. Nekima od njih, poput vođi vračarskog klana Nikoli Vušoviću, lisice su stavljene upravo u ovoj državi u kojoj se pod lažnim identitetom skrivao od međunarodne poternice.