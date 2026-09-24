JEZIVA SLIČNOST KUĆA STRAVE U ŠPANIJI I BELIVUKOVE KLANICE U RITOPEKU: Ista boja, slična ograda, "soba za mučenje", najloni i jedna stolica (foto)
- Kuća strave u Španiji upoređena je sa objektom u Ritopeku zbog slične boje, visoke ograde i prostorije za mučenje.
- U obe kuće korišćen je najlon kako bi se prikrili tragovi, a u Ritopeku je pronađena i metalna stolica iz tajne sobe.
- Španska policija je uhapsila sedam državljana Srbije, dok istraga i dalje traje i proverava se veza sa likvidacijama.
Kuća strave koju su u španskom letovalištu otkrili operacivci Nacionalne policije nerverovatno podseća na kuću u kojoj su pripadnici kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića oteli, mučili a potom ubili najmanje sedam žrtava. Podsetimo, španska policija otkrila je luksuznom letovalištu u Kosta del Sol vilu u kojoj je uhapšeno sedam državljana Srbije zbog sumnje da su oteli i mučili dva muškarca, koja su pukom srećom izbegla smrt jer ih je policija pronašla gole i krvave.
- Kuća strave u Ritopeku i ova na obali Španije neverovanto su slične, ne samo po tome što su gotovo identične boje i slične konstrukcije, već i zbog toga što su obe opasane visokim zidanim ogradama. Osim toga, ono što budi jezu je to da su i jedna i druga imale "sobe za mučenje" - kaže sagovornik Kurira.
On podseća da su bivši pripadnici kriminalnog klana Belivuka i Miljkovića, koji su odlučili da postanu svedoci saradnici, detaljno pred sudom opisivali kako su prostoriju u koju su uvodili otete najpre oblagali najlonom, kako krv ne bi prskala na zidove i podove.
- Razlog je identičan kao i u slučaju Srba uhapšenih u Španiji, koji su pre mučenja žrtava podove, zidove i plafone obložili najlonom, a to je da ne ostave svoj niti DNK otetih. Upravo to što su zidovi pre nego što su počeli mučenje dvojice muškaraca obloženi najlonom, ukazuje da su imali nameru da ih kasnije ubiju - zaključuje on.
Podsetimo, tokom svedočenja o skrivenoj prostoriji u kući u Ritopeku, koju su svedoci saradnici nazivali i klanicom, opisivali su i stolicu na kojoj su pojedine žrtve tokom jezive torture sedele. Metalna stolica, inače, pronađena je pošto je policija otkrila tajnu sobu.
- Oni su detaljno govorili o tome da se pre zločina kupovao najlon od kog se pravila "kocka" u skrivenoj prostoriji, kako u njoj ne bio ostajali tragovi žrtava. Takođe, svedočili su da su tokom mučenja iznuđivali informacije od protivnika, da su ih zatim surovo mučili, tukli, kasapili i potom ubijali. Prostoriju su posle zločina detaljno čistili hemijskim sredstvima i prali. Međutim, uprkos tome, pronađeni su određeni DNK tragovi - podseća sagovornik Kurira i navodi da su, prema pisanju španskih medija, i u kući strave u toj državi pronađeni biološki tragovi za koje se sumnja da ne pripadaju žrtvama koje su oslobođene iz kuće i da su poslati na analizu.
Prema njegovim rečima i činjenica da je u mučenju otetih koji su prebacivani u Ritopek uvek učestvovalo više od tri osobe, pokazuje neverovatnu sličnost sa kućom u Španiji, s obzirom na to da je u akciji španske policije uhapšeno čak sedam državljana Srbije.
- Uhapšeni su Filip J. (25), Zoran N. (35), Ivan M. (24), Sekulić M. (27), Leon Y. (29), Aleksa K. (24) i Marko N. (31). Marku N. lisice su stavljene dok je pokušavao da pobegne i policajac je kako bi ga zaustavio ispalio hitac upozorenja u vazduh, dok je Zoran N. pokušavao da preskoči zid kuće kada je policija uletela. Leon je uspeo da pobegne iz dvorišta, ali ga je policija otkrila skrivenog u žbunju susedne kuće - preneli su španski mediji, koji još uvek nisu objavili s kojim kriminalnim klanom se dovode u vezu.
Iz Nacionalne policije je rečeno da je istraga i dalje otvorena i da se traga za još osumnjičenih pripadnika istog klana, kao i da se proverava da li su uhapšeni pozvezani sa likvidacijama na teritoriji Španije. Kao motiv otmice i pokušaja ubistva navode se nesuglasice oko trgovine drogom.
Interesantno je da je u Španiji utočište našao veliki broj begunaca bliskih škaljarskom i kavačkom klanu. Nekima od njih, poput vođi vračarskog klana Nikoli Vušoviću, lisice su stavljene upravo u ovoj državi u kojoj se pod lažnim identitetom skrivao od međunarodne poternice.
- U maju 2024. španska policija je u Madridu, Barseloni i Malagi uhapsila 11 državljana Srbije, koji su locirani nakon što je petoro Srba završilo u bolnici u Malagi sa teškim povredama koje su zadobili od vatrenog oružja, vezivanja i mučenja - podseća sagovornik Kurira i dodaje da se veliki broj likvidacija u ratu kavačkog i škaljarskog klana dogodio upravo u toj državi.