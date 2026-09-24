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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Voždovac, pronašli su u Mirijevskom bulevaru laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili D. N. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policija je prilikom pretresa stana koje koristi osumnjičeni pronašla i oko 100 zasađenih biljaka marihuane, za sada neutvrđenu količinu marihuane u suvom stanju, kao i prateću opremu za proizvodnju ove droge u veštačkim uslovima - saopšteno je iz MUP.

Pronađena laboratorija Foto: MUP Srbije