U stanu na Mirijevskom bulevaru pronađeno je oko 100 biljaka marihuane, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati
MUP
OTKRIVENA LABORATORIJA ZA UZGOJ MARHUANE U BEOGRADU: Policija upala u stan na Mirijevskom bulevaru, uhapšena jedna osoba (foto)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Voždovac, pronašli su u Mirijevskom bulevaru laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili D. N. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Policija je prilikom pretresa stana koje koristi osumnjičeni pronašla i oko 100 zasađenih biljaka marihuane, za sada neutvrđenu količinu marihuane u suvom stanju, kao i prateću opremu za proizvodnju ove droge u veštačkim uslovima - saopšteno je iz MUP.
Pronađena laboratorija Foto: MUP Srbije
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
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