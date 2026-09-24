Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Voždovac, pronašli su u Mirijevskom bulevaru laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili D. N. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policija je prilikom pretresa stana koje koristi osumnjičeni pronašla i oko 100 zasađenih biljaka marihuane, za sada neutvrđenu količinu marihuane u suvom stanju, kao i prateću opremu za proizvodnju ove droge u veštačkim uslovima - saopšteno je iz MUP.

Otkrivena laboratorija droge
Pronađena laboratorija Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Ne propustiteHronikaPOLICIJA UPALA U TAJNU LABORATORIJU KOD SMEDEREVA! Zaplenjeno POLA TONE opojnih droga, otkriven najsavremeniji pogon (FOTO)
Screenshot 2026-08-07 125034.png
HronikaBESKOMPROMISNA BORBA PROTIV KRIMINALA: U jednom danu u Beogradu otkrivene čak tri laboratorije za proizvodnju marihuane, uhapšeno sedmoro osumnjičenih
Screenshot 2026-07-17 140344.png
HronikaNAĐENA LABORATORIJA I ZAPLENJENA DROGA KOD VRANJA! Uhapšen diler (41), imao i pušku bez dozvole
4.JPG
HronikaNAPRAVIO LABORATORIJU ZA DROGU U SURČINU: Evo kako se branio na saslušanju u tužilaštvu
2 (2).JPG