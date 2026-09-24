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U kući strave u španskom letovalištu Kosta del Sol, prema pisanju španskih medija uhapšeni su državljani Srbije - Filip J. (25), Zoran N. (35), Ivan M. (24), Sekulić M. (27), Leon Y. (29), Aleksa K. (24) i Marko N. (31).

Marku N., prema njihovom pisanju, lisice su stavljene dok je pokušavao da pobegne i policajac je, kako bi ga zaustavio, ispalio hitac upozorenja u vazduh, dok je Zoran N. pokušavao da preskoči zid kuće kada je policija uletela u vilu. Kako navode španski mediji, oni su imali crne fantomke preko lica dok su bežali.

- Jedan je uspeo da pobegne iz dvorišta, ali ga je policija otkrila skrivenog u žbunju susedne kuće. Osali su uhapšeni u kući - preneli su španski mediji, koji još uvek nisu objavili s kojim kriminalnim klanom se dovode u vezu.

1/5 Vidi galeriju Uhapšeno sedam državljana Srbije zbog mučenja u kući strave u Španiji Foto: Printscreen/rtve play, Policía Nacional

Iz Nacionalne policije je rečeno da je istraga i dalje otvorena i da se traga za još osumnjičenih pripadnika istog klana, kao i da se proverava da li su uhapšeni pozvezani sa likvidacijama na teritoriji Španije. Kao motiv otmice i pokušaja ubistva navode se nesuglasice oko trgovine drogom.

Podsetimo, španska policija uhapsila je organizovanu kriminalnu grupu pošto je jedna žena pozvala dežurni broj i saopštila im da je njen dečko koji se bavi sumnjivim poslovima otišao na poslovni sastanak i da joj je rekao da pozove policiju ukoliko se ne javi za 20 minuta. Kako se nije javljao 40 minuta, ona je pozvala Nacionalnu policiju, čiji pripadnici su odmah otišli na lokaciju vile koju im je dala.

- Najpre su zvonili ali se niko nije javljao. Preskočili su visoku zidanu ogradu i ostali šokirani kada je iz kuće istrćao nag i krvav muškarac koji je vikao "oteti smo, žele da nas ubiju". Policajci koji su stigli prvi na mesto zločina pozvali su pojačanje i kada su stigle njihove kolege, uleteli su u kuću u kojoj su vezanog za stolicu zatekli još jednog golog i krvavog muškarca. Prostorija u kojoj je bio bila je oblepljena najlonima od poda po plafona, a u noj su bili klešta, čekić, lepljive trake i vezice za vezivanje. Tokom pretresa pronađene su i puške i pištolji - okrili su izvori iz istrage šta je sve pronađeno u kući.

Državljanima Srbije, koji su uhapšeni određen je pritvor i oni se sumnjiče za otmice, mučenje i pokušaj ubistva.