ODBEGLI KAVČANIN OSUĐEN NA ZATVOR, NA ROBIJU IDU I NJEGOVI TAST I TAŠTA: Duška Roganovića i njegovu familiju odao Skaj: Radje jako, i zeleno i belo!
- Duško Roganović osuđen je na četiri godine zatvora zbog pranja skoro milion evra, a kazne su dobili i članovi porodice njegove supruge Bojane Roganović.
- Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica i sin Strahinja dobili su po tri godine, supruga Radosava godinu, a SDT tvrdi da je novac poticao od droge, cigareta i zelenašenja.
Odbegli pripadnik kavačkog klana Duško Roganović osuđen je danas u Višem sudu u Podgorici na četiri godine robije zbog pranja 965 hiljada evra. Zajedno sa njim, osuđeni su i članovi porodice njegove supruge Bojane Roganović.
- Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica i njegov sin Strahinja osuđeni su danas na po tri godine zatvora, supruga Radosava na godinu, a zet, odbegli Duško Roganović, na četiri godine robije zbog pranja skoro milion evra - piše crnogorski portal Adria.tv.
Duško, Radosava i Strahinja Koprivica i njihov zet Duško Roganović, prema sumnjama Specijalnog državnog tužilaštva prali su novac koji je poticao od prodaje droge, šverca cigareta i zelenašenja. Najzanimljivije, prema tvrdnjama SDT-a, Koprivica i njegova supruga su vodili preciznu evidenciju tokova "prljavog" novca!
- Za to krivično delo zakonom je propisana kazna od tri do 12 godina - saopšteno je ranije iz SDT-a.
Stariji Koprivica je uhapšen 24. decembra 2024. godine i od tada se nalazi u pritvoru. U istoj akciji je uhapšena i njegova supruga Radosava Koprivica koja se, odlukom sudije za istragu, brani sa slobode. Njihov sin Strahinja Koprivica u pritvoru je odranije zbog optužbi da je na čelu kriminalne organizacije koja je švercovala drogu i cigareta.
Skaj ih razotkrio
Šifrovana aplikacija Skaj otkrila je detalje kako je tekao "porodični biznis" na čelu sa Strahinjom Koprivicom, koji je u ovoj aplikaciji koristio nadimak "Princip".
- Grupa pod vođstvom Strahinje Koprivice sedmično je prebacivala šleper cigareta preko granice, a krijumčarene cigarete završavale su i u Trebinju, Sarajevu i Banjaluci - preneli smo ranije i otkrili da jedna od poruka koja je presretnuta otkriva: "Brate, oni jako rade i zeleno i belo i sade travu i kamatu i zgrade, ma svašta, ali vole pare, ma u 10 centi sve gledaju".
Podsetimo, Duško Roganović puni novinske stupce još od 2017. godine kada mu je pod automobil u Herceg Novom postavljena eksplozivna naprava,u kojoj je on ostao bez obe noge.
Nakon toga, pripadnici suprotstvljenog kriminalnog klana redom su likvidirali muške članove njegove porodice. Najpre mu je 27. jula 2017. u Herceg Novom ubijen otac Niko Roganović (66), potom 21. decembra 2019. u Beču mu je ubijen brat od strca Vladimir Roganović (32) i na kraju 13. februara 2020. u Hercog Novom i rođeni brat Šćepan (37).
Inače, Duško Roganović je renutno nedostupan pravosudnim organima Crne Gore, pošto se nalazi u bekstvu. Protiv njega je pokrenuto nekoliko krivičnih postupaka, a na pojedinim optužnicama se nalazi zajedno sa ostalim pripadnicima kavačkog klana i sa njihovim vođom Radojem Zvicerom. Roganović se nalazi i na međunarodnoj Interpolovoj poternici.