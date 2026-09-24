Podsetimo, Duško Roganović puni novinske stupce još od 2017. godine kada mu je pod automobil u Herceg Novom postavljena eksplozivna naprava,u kojoj je on ostao bez obe noge.

Nakon toga, pripadnici suprotstvljenog kriminalnog klana redom su likvidirali muške članove njegove porodice. Najpre mu je 27. jula 2017. u Herceg Novom ubijen otac Niko Roganović (66), potom 21. decembra 2019. u Beču mu je ubijen brat od strca Vladimir Roganović (32) i na kraju 13. februara 2020. u Hercog Novom i rođeni brat Šćepan (37).

Inače, Duško Roganović je renutno nedostupan pravosudnim organima Crne Gore, pošto se nalazi u bekstvu. Protiv njega je pokrenuto nekoliko krivičnih postupaka, a na pojedinim optužnicama se nalazi zajedno sa ostalim pripadnicima kavačkog klana i sa njihovim vođom Radojem Zvicerom. Roganović se nalazi i na međunarodnoj Interpolovoj poternici.