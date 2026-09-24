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N. L. (38) iz Užica, koji je osumnjičen da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo motociklista Marko T. (21) iz užičkog sela Lunovo Selo, određen je pritvor.

Od izvora bliskog istrazi saznajemo da je na predlog Višeg javnog tužilaštva stavljen zahtev za pokretanje istrage i da je osumnjičenom N.L. određen pritvor.

Ova saobraćajna nesreća dogodila se 19. septembra, oko 23.25 časova, u ulici Užičke republike, između naselja Terazije i Koštica.

Prema nezvaničnim informacijama, automobil marke BMW X6, kojim je upravljao N. L., prešao je u suprotni smer i naleteo na motociklistu Marka T., koji mu se kretao u susret. Vozaču automobila je potvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola. Dreger je pokazao da je imao 1,08 promila alkohola u krvi, dok je analizom krvi utvrđeno da je imao 1,70 promila.

Stradali Marko T. Foto: Društvene Mreže

Takođe, saznajemo i da je N.L. ranije više puta prekršajno kažnjavan u saobraćaju.

Stradali Marko se kobne večeri vozio na svom dvotočkašu, čiji je bio veliki ljubitelj.