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Boris S. (34), koji je optužen za trgovinu ljudima i tereti se da je od juna do 18. septembra 2025. godine zloupotrebom poverenja i teških prilika vrbovao oštećenu devojku (22) sa kojom je prethodne tri godine bio u emotivnoj vezi za prostituciju i seksualnu eksploataciju, negirao je da je izvršio to krivično delo.

On je na suđenju u Višem sudu u Beogradu iznoseći odbranu kazao da nije kriv i da je ta devojka ispričala neistine. Tvrdio je da joj je pomagao, izvukao iz problema, obezbedio krov nad glavom i bio uz nju tri i po godine.

Prema optužnici, on je iznajmljivao stanove u kojima je ona boravila i koristeći njene nage fotografije, koje mu je ranije slala kao momku, oglašavao na internetu pružanje seksualnih usluga. Dogovarao je cene usluga od 150 do 500 evra, a novac zadržavao dajući devojci samo za hranu. Kako kažu u optužnici, oštećenu je tukao rukama, nogama, kablom od punjača, a kada posle abortusa nije mogla da ima odnose vređao je, jer gubi mnogo novca. Pretio je da će joj nauditi ako ga prijavi policiji.

ilustracija Foto: Martin Lee, Martin Lee / Alamy / Profimedia

Boris S. je ispričao da je radio na terenu van Beograda, da je zarađivao od 5.000 do 20.000 evra mesečno i da je tu devojku doveo da živi sa njim u hotelu. Kako je rekao, bila mu je ljubavnica, davao joj je mesečno 1.700 evra, dok je svojoj porodici ostavljao oko 8.000 evra mesečno. Poslednjih šest meseci, tvrdi da je pokušavao da prekine kontakt sa ljubavnicom, ali mu je ona pretila da će doći njegovoj kući, gde je on jednom doveo, kada mu je žena sa decom bila u selu i sve reći njegovoj porodici.

- Posle dve godine vratio sam se u Beograd, otvorio fabriku betona, a njoj sam iznajmio stan. Uvek sam joj iznajmljivao stan da ima gde da boravi kada dođemo u Beograd. Tražila je da se više viđamo, da spavam kod nje, ali ja nisam mogao, šta da kažem supruzi. Ostala je u drugom stanju, odveo sam je lekaru i na ultrazvuku se videlo da plod nije dobar, da je mrtav i da treba da se očisti da ne dođe do sepse - ispričao je okrivljeni.

Foto: Ilija Ilić

On je rekao u sudnici da ne zna čime je sve ovo zaslužio od nje. Kazao je da je ipak bio vezan za nju, da mu je bilo žao i da je pokušavao da se rastanu na normalan način, jer se plašio da mu ne rasturi brak.

Tri puta osuđivan Boris S. nalazi se u pritvoru već godinu dana. Ranije je osuđivan za ugrožavanje javnog saobraćaja u alkoholisanom stanju, šumsku krađu i držanje kanabisa radi prodaje.

- Nikada je nisam tukao. Bilo je teških svađa, jednom je zbog toga dolazila i policija. Rekao sam joj da idem sa porodicom na odmor, a ona je napravila haos i pocepala svoj pasoš. Nudio sam joj 10.000 evra da se raziđemo, da joj platim stan šest meseci unapred i da se ona zaposli, da ima svoju zaradu, čak da joj dam i lokal da nešto u njemu radi, ali je sve odbijala. Htela je da bude sa mnom, jer sam joj bio finansijska sigurnost. Nije htela da se vrati životu u baraci - tvrdio je optuženi.

Kazao je da je pokušavao sve da je otkači od sebe, jer mu je bila ogroman pritisak i teret. Stalno je insistrirao da se zaposli i stvori radnu naviku, pa je ona radila u pekarama i picerijama, ali je svuda dobijala otkaz.

- Dogovor je bio da budemo u neobaveznoj vezi, nisam joj nikada obećao da ću se razvesti. To podvođenje i ti muškarci, ne znam odakle ta priča potiče i odakle joj ideja o tome. Ja to nikada nisam radio, niti imam veze sa takvim oglasima. O tome nikada sa njom nisam pričao - kazao je okrivljeni.

Ilustracija Foto: Martin Lee / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ilustracija

Negirao je da je kačio njene nage slike na internet i da ne zna za oglase u kojima je nuđen seks, a koji su navedeni u optužnici.

Kada mu je sudija Dragan Martinović pročitao poruke sa telefona u kojima se navodi između ostalog da "neki hoće da dođu na masažu, ti njega, ja nju po 150 evra", ili "masaža do orgazma, ništa više", "hoće neki par na masažu i žena na se*s", "skupo im 300 evra", okrivljeni je rekao da su mu nepoznate te poruke.

- Taj moj telefon, na kojem su ostale aplikacije, koje sam koristio za oglašavanje kamiona i automobila za prodaju, je bio kod nje prethodnih pet meseci i ja sam ga uzeo dva dana pred hapšenje - kazao je optuženi.

Ilustracija Foto: Shutterstock

On je tvrdio da 15. septembra, kada mu je sinov rođendan, taj telefon i broj nisu bili kod njega, a tada ta devojka piše "sinu ti je rođendan, bavi se tim". Kazao je da je ona možda imala nekoga sa kim se namerno dopisivala da njega optuži i namesti.

Priznao je da joj je on slao poruke poslednja dva dana u kojima joj kaže da nema ni dinara više, u kojima je psuje i vređa, navodeći da u njima nije ništa sporno, samo što je bio bezobrazan, jer je bio na kraju živaca. U tim porukama piše joj "mutava odgovori", "đubre smrdljivo", "kirija će sama da se plati", a ona "nisam u stanju za oglas", "neću da imam se*s dok ne odem na pregled"...