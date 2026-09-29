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Okrivljenom Milošu P.,koji je pre tačno godinu dana, 24. septembra 2025. godine automobilom marke "pasat" pokosio omiljenog učitelja Miroslava Miju Biberdžića (71) iz Desimirovca kod Kragujevca i pobegao sa mesta nesreće, kako Kurir saznaje, ukinut je pritvor i određena mu je mera zabrane napuštanja stana.

On se, podsetimo, tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja sa smrtnom posledicom i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Miroslav Biberdžić Foto: Društvene Mreže

- Okrivljeni se nije ni osvrnuo da pruži pomoć nesrećnom čoveku, a sve se dogodilo na magistralnom putu u selu Desimirovac nedaleko od škole u kojoj je učitelj proveo radni vek. Mija je stajao na bankini kada je na njega naleteo vozač u punoj brzini - podseća izvor Kurira.

Suđenje u toku

Kako je potvrđeno Kuriru iz Osnovnog suda u Kragujevcu, protiv okrivljenog je u toku krivični postupak, a naredni glavni pretres zakazan je za 27. oktobar 2026. godine.

- U toku je krivični postupak koji se vodi protiv okrivljenog Miloša P. iz Kragujevca, za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja čija je posledica smrt Miroslava Biberdžića i krivično delo nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, a glavni pretres zakazan je za 27. oktobar - kaže za Kurir portparol Osnovnog suda u Kragujevcu, Marko Petrović.

Kako naš sagovornik dodaje, okrivljeni je bio u pritvoru, ali je isti ukinut rešenjem Osnovnog suda u Kragujevcu.

- Okrivljenom je potom određena mera zabrane napuštanja stana, koja je i dalje aktuelna - potvrđeno je Kuriru iz suda.

Učitelj Biber 17 dana se borio za život Miroslav Mija Biberdžić poznatiji kao Učitelj Biber, preminuo je 10. oktobra u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu, nakon 17 dana borbe za život. Tragedija se dogodila 24. septembra 2025. godine na magistralnom putu u Desimirovcu, nedaleko od Osnovne škole "Radoje Domanović", u kojoj je proveo gotovo čitav radni vek podučavajući generacije učenika. Prema ranije objavljenim informacijama, automobil kojim je upravljao osumnjičeni Miloš P. udario je Biberdžića, nakon čega se vozač udaljio sa mesta nesreće. Policija ga je naknadno pronašla i uhapsila. Porodica je od početka posebno teško podnosila činjenicu da je Miroslav nakon udara ostao na putu, dok se vozač udaljio sa mesta nesreće.

"Deca koja su se igrala u školskom dvorištu prva su dotrčala"

Tragičnu vest o smrti Učitelja Bibera prva je potvrdila njegova unuka u pismu upućenom medijima.

- Obraćam vam se kao unuka nastradalog Miroslava Biberdžića, mnogima poznatog kao Učitelj Biber, dugogodišnjeg prosvetnog radnika koji je izveo brojne generacije učenika. Moj deda je 24. septembra teško povređen kada ga je udario automobil koji se kretao velikom brzinom. Vozač je pobegao ostavivši ga da leži na putu. Deca koja su se igrala u školskom dvorištu prva su dotrčala, pozvala pomoć i ubrzo je stigla Hitna pomoć. Miroslav je bio u komi i borio se za život 17 dana, ali je, nažalost, preminuo 10. oktobra - navela je njegova unuka.

Ona je tada ukazala i na problem bezbednosti na delu puta gde se nesreća dogodila, navodeći da se u neposrednoj blizini nalaze škola i igralište, kao i da, prema njenim rečima, nema ležećeg policajca niti adekvatne saobraćajne signalizacije.

"Udarac je bio toliko jak da je odbacio Miju"

Mijina bratanica ranije je za Kurir ispričala kako je porodica teško podnela ovaj gubitak.

- Stric je stajao na bankini kada je na njega naleteo vozač u punoj brzini, vozio je sigurno brže od 200 na sat u blizini škole gde je ograničenje 30 kilometara na sat! Udarac je bio toliko jak da je odbacio Miju na drugu stranu ulice - rekla je ona.

Kako je navela, čula je kočenje i snažan udarac, a kada je istrčala na ulicu, ugledala je strica kako leži bez svesti.

- U tom trenutku oko Mije su se već okupila deca koja su bila u školskom dvorištu. Oni su odmah pozvali Hitnu pomoć koja se stvorila u rekordnom roku. Mija je prevezen u bolnicu i lekari su činili sve da mu pomognu. Devetog dana od nesreće se čak probudio iz kome i to nam je dalo nadu da će se izvući, ali ipak nije izdržao - dodala je tada sagovornica Kurira.