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Državljani Srbije koji su uhapšeni u Španiji pošto je policija otkrila luksuznu vilu u kojoj je bila napravljena "soba za mučenje", prema pisanju španskih medija, napravili su haos u jednom od najčuvanijih zatvora u koji su posle hapšenja prebačeni.

- Svih sedam uhapšenih državljana Srbije sprovedeno je u zatvor Alhaurín de la Torre u provinciji Malaga. Međutim, čim su prebačeni u zloglasni zatvor, napravili su haos jer su zahtevali da budu smešteni u istu ćeliju. Pretili su da će "biti problema", ukoliko se ne ispuni njihov zahtev - prenose španski mediji, navodeći da su sedmoricu uhapšenih Srba zatvorski stražari opisali kao "džinove", izuzetno visoke i krupne momke, od kojih najniži ima 188 centimetara visine.

Međutim, uprkos pretnjama zatvorskim stražarima, oni su u skladu sa pravilima smešteni u odvojene blokove zatvora.

Prema informacijama španskih medija, iza rešetaka zbog prethodnih krivičnih dela završio je i jedan od dvojice otetih muškaraca kog je policija kobne noći 5. septembra uspela da oslobodi iz luksuzne vile koju su Srbi iznajmili.

1/5 Vidi galeriju Uhapšeno sedam državljana Srbije zbog mučenja u kući strave u Španiji Foto: Printscreen/rtve play, Policía Nacional

- Istražitelji razmatraju mogućnost da žrtva, koja je uhapšena zbog krivičnih dela izvršenih u prošlosti, ali i drugi muškarac koji je bio žrtva otmice kriminalnog klana, dobiju statuse svedoka-saradnika. Naime, utvrđeno je da su i žrtve bile deo kriminalnog klana koji je švercovao drogu, kao i da su oteti zbog sukoba koji je nastao unutrar klana. Zbog toga, istražitelji veruju da bi mogli da otkriju nove detalje vezano za kriminalni klan - prenose španski mediji.

Kako navode, istražiteljima je jasno da su uhapšeni pripadnici izuzetno opasne i nasilne kriminalne gruše. Naknadno bi, tokom istrage, trebalo da bude utvrđeno da li je oružje, puške i pištolji, koji su zaplenjeni od uhapšenih, korišćeno za likvidacije na području Marbelje.

Istražitelji veruju da su uhapšeni povezani sa takozvanim balkanskim kartelom i da su imali ključnu ulogu u švercu kokaina koji je iz Južne Amerike brodovima stizao na obale Andaluzije.

- Sumnja se da je kriminalna grupa u Esteponi iznajmila luksuznu vilu u elitnom naselju Nueva Atalaja, koje im je služila kao "krimi baza". Prema prvim rezultatima istrage, njihov zadatak bio je da obezbeđuju velike tovare kokaina koji su stizali na obale Kosta del Sol za balkanski kartel, ali i da "disciplinuju" saradnike ili suparnike - otkrivaju španski mediji.

Inače, komšije iz luksuznog kraja u kom su državljani Srbije uhapšeni, posvedočile su da su viđali muškarce koji su iznajmili kuću na broju 65 i da su im delovali kao "ozbiljni poslovni ljudi ili sportisti".

Pronađen pištolj sa prigušivačem Foto: Policía Nacional

- Vozili su skupe automobile, bili su izuzetno tihi, nikada nisu pravili žurke niti buku niti ugrožavali privatnost komšija. Niko nije mogao ni da nasluti da se iza zidova te luksuzne kuće krije soba za mučenje, obložena najlonima i alatom za mučenje, puna oružja - ispričao je jedan stanar mirne ulice.

Kobne večeri, kada je španska policija sprovela veliku akciju hapšenja, probudli su ih vika, pucnji i rotacije.

Podsetimo, krimnalna grupa uhapšena je pošto je devojka jednog od otetih prijavila da joj je partner rekao da ide na sastanak, vezano za nezakonite poslove u koje je bio umešan i da pozove policiju ukoliko joj se ne javi u narednih 20 minuta. Pošto je obavestila nadležne, policajci su došli do vile opasane visokim zidovima i elektronskom kapijom, koju su otvorila dvojica muškaraca koja su na rukama imala rukavice, a na glavama marame. Iza njih je iz kuće istrčao nag i krvav muškarac koji je odmah počeo da viče "Oteti smo, žele da nas ubiju!".

- Muškarci koji su otvorili kapiju, pokušali su odmah da pobegnu, a za njima i još nekoliko osumnjičenih. Policajci su čak morali da ispale hitac upozorenja, ali su sedmorica osumnjičenih ubrzo uhapšena i osumnjičena za otmicu, mučenje i pokušaj ubistva. Tokom pretresa kuće, policajci su ostali šokirani kada su u kući pronašli prostoriju obloženu najlonima i još jednog krvavog muškarca u njoj. Da devojka nije alarmirala policiju, malo je verovatno da bi oteti preživeli noć - navode španski mediji.