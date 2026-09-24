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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije – Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su D. N. (59) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela prevara.

- Kako se sumnja, on i još nekoliko za sada nepoznatih osoba, tokom ovog meseca su u dva navrata putem telefona, oštećene dovodili u zabludu, lažno se predstavljajući kao lekari koji treba da izvrše hitnu operaciju nad nekim od užih članova njihove porodice, koji su teško povređeni, i u to ime od oštećenih zahtevali određeni novčani iznos i zlatan nakit - saopšteno je iz MUP.

Na taj način, oni su, kako se sumnja, od oštećenih preuzeli ukupno 200.000 dinara, dva zlatna ručna sata i osam dukata.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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