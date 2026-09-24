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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, u saradnji sa policijom u Leskovcu, rasvetlili su krivično delo prevara i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili V. T. (46), državljanina Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

V. T. se sumnjiči da je 15. septembra ove godine otišao do zgrade u kojoj živi šezdesetosmogodišnja žena u Vranju i od nje uzeo veću sumu novca i zlatninakit, nakon što ju je prethodno telefonom pozvao jedan muškarac za kojim se intenzivno traga, rekavši joj da je njena ćerka teško povređena u inostranstvu i da joj je potreban novac za hitnu operaciju, čime ju je doveo u zabludu.

Po nalogu javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Policija apeluje na građane

Policijska uprava u Vranju apeluje na građane, a posebno na starije, da budu oprezni i da ukoliko ih neko pozove i na ovaj ili sličan način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor i pozovu člana porodice.

Takođe, pozivamo građane da ukoliko ih nepoznate osobe pozovu i traže im novac dođu u Policijsku upravu u Vranju, najbližu policijsku stanicu ili da prijave na broj telefona 192.