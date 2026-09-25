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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su dve krađe i tešku krađu i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili D. L. (38) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je, u proteklih mesec dana, iz dve stambene zgrade ukrao bicikl i električni bicikl.

Takođe, on je, kako se sumnja, provalio i u jedan stan u centru, odakle je ukrao televizor i novac.

Deo ukradenih predmeta policija je pronašla i oni će biti vraćeni vlasnicima.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, D. L. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs

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