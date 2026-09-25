Hronika
PROVALIO U STAN U CENTRU SUBOTICE: Ukrao novac i televizor, pa iz dve zgrade odneo bicikl i električni bicikl! Uhapšen Subotičanin (38)
- Policija u Subotici uhapsila je D. L. (38) zbog sumnje da je počinio dve krađe i tešku krađu.
- U proteklih mesec dana ukrao je bicikl i električni bicikl iz stambenih zgrada, a iz stana u centru televizor i novac.
- Deo ukradenih predmeta je pronađen i biće vraćen vlasnicima, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su dve krađe i tešku krađu i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili D. L. (38) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.
On se sumnjiči da je, u proteklih mesec dana, iz dve stambene zgrade ukrao bicikl i električni bicikl.
Takođe, on je, kako se sumnja, provalio i u jedan stan u centru, odakle je ukrao televizor i novac.
Deo ukradenih predmeta policija je pronašla i oni će biti vraćeni vlasnicima.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, D. L. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs
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