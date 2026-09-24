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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su V. Đ. (18) i N. N. (18) iz Smedereva zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

- Oni se sumnjiče da su, nakon objavljivanja saopštenja Policijske uprave o zapleni marihuane, na internet portalu lokalnog medija koji je preneo saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na Policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili, navodeći njihova imena - navodi se u saopštenju smederevske policije.