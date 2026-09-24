Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Jagodini, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Jagodini, uhapsili su D. D. (63) iz okoline Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da je u više navrata izvršio krivično delo "nedozvoljen promet akciznih proizvoda".

Policijski službenici su prilikom pretresa magacina koji se nalazi u sklopu porodične kuće osumnjičenog, pronašli 46,5 kilograma rezanog duvana i 13 boksova ručno pravljenih cigareta, bez akciznih markica izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije i bez dokaza o poreklu, kako se sumnja, namenjenih daljoj prodaji.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaZAPRETILI DA ĆE BACITI BOMBU NA POLICIJSKU STANICU I PRETILI SLUŽBENICIMA: Uhapšena dvojica tinejdžera u Smederevu!
455.jpg
HronikaTAČNO POSLE GODINU DANA REŠENA MISTERIJA TREĆEG UČESNIKA UBISTVA ŠKALJARACA: Tela nađena u autu, a ubijeni po receptu likvidacije sa Krfa!
Andrija Ivanović, Milo Belada, Cetinje.jpg
HronikaŽENA IZ VRANJA NASELA NA MASNU PREVARU: Pozvali je i spomenuli joj ĆERKU - kad je OVO ČULA, odmah dala zlato i novac! Uhapšen Makedonac, za saučesnikom se traga
policija
HronikaUHAPŠEN LAŽNI LEKAR U BEOGRADU: Varao ljude preko telefona, zgrnuo silne pare i zlatne satove!
policajac i uhapšeni muškarac