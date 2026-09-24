UHAPŠEN JAGODINAC (63): Policija mu pronašla 46,5 kilograma rezanog duvana i 13 boksova ručno pravljenih cigareta bez akciznih markica
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima Policijske uprave u Jagodini, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Jagodini, uhapsili su D. D. (63) iz okoline Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da je u više navrata izvršio krivično delo "nedozvoljen promet akciznih proizvoda".
Policijski službenici su prilikom pretresa magacina koji se nalazi u sklopu porodične kuće osumnjičenog, pronašli 46,5 kilograma rezanog duvana i 13 boksova ručno pravljenih cigareta, bez akciznih markica izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije i bez dokaza o poreklu, kako se sumnja, namenjenih daljoj prodaji.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.