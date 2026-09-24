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Oko 14 časova u Mladenovcu došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali gradski autobus i automobil marke "golf", saznaje Telegraf.

Golfom je upravljao 17-godišnji mladić koji se nalazio na obuci, dok je se na mestu suvozača nalazio instruktor vožnje.

Prema procenama policije, za udes je odgovoran vozač autobusa.

U sudaru je povređeno nekoliko putnika iz autobusa, među kojima ima i dece.

Više detalja o okolnostima nezgode, kao i stepenu povreda, biće poznato nakon uviđaja i pregleda povređenih.

Kurir.rs/Telegraf

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