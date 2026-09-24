Hronika
AUTOBUS UDARIO "GOLFA" SA TINEJDŽEROM NA OBUCI! Među povređenima i deca
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Oko 14 časova u Mladenovcu došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali gradski autobus i automobil marke "golf", saznaje Telegraf.
Golfom je upravljao 17-godišnji mladić koji se nalazio na obuci, dok je se na mestu suvozača nalazio instruktor vožnje.
Prema procenama policije, za udes je odgovoran vozač autobusa.
U sudaru je povređeno nekoliko putnika iz autobusa, među kojima ima i dece.
Više detalja o okolnostima nezgode, kao i stepenu povreda, biće poznato nakon uviđaja i pregleda povređenih.
Kurir.rs/Telegraf
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