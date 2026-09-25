Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA ULAZU U PROLOM BANJU: Automobil se zakucao u zid, dvoje povređeno
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U četvrtak oko 18. 30 časova na ulazu u Prolom banju kod Kuršumlije dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene dve osobe.
Kako smo saznali vozač je izgubio kontrolu nad vozilom, te je sletelo sa kolovoza i udarilo u zid ugostiteljskog objekta.
Ovom prilikom su povređene dve osobe koje su bile u vozilu i njima je ekipa Hitne službe Doma zdravlja Kuršumlija pružila medicinsku pomoć, te ih transportovala u Dom zdravlja, gde je dijagnostika povreda u toku.
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