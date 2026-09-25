Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD PRIBOJA: Dva automobila završila jedan na drugom, smrskani pored puta, dok je treći zgužvan FOTO
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras kod Priboja.
U nesreći su učestvovala tri automobila.
Kako se vidi na fotografijama, prizor sa lica mesta je jeziv.
Dva automobila završila su jedan na drugom, smrskani pored puta, dok je treći zgužvan poput limenke.
Na putu se svuda rasuti srča i delovi vozila.
Na terenu su vatrogasci i Hitna pomoć.
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