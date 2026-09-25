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Žena pešak oborena je rano jutros na uglu ulica Kneza Miloša i Višegradske u Beogradu.

Iz Zavoda za urgentnu medicinu kažu da je jutros u 5.50 prijavljeno da je pešaka oborilo vozilo na uglu ulica Kneza Miloša i Višegradske i da je u teškom stanju.

- Odmah smo uputili lekarsku ekipu koja je zaista jako brzo stigla na lice mesta - rekla je doktorka.

Građani koji su se zatekli na mestu nesreće pokušali su da pomognu povređenoj ženi. Iz Hitne pomoći, međutim, savetuju da se kod ovakvih povreda osoba ne pomera do dolaska lekarske ekipe.

- Ukoliko su ovakve povrede u pitanju najbolje je da se zaista ne pomera, naročito pošto znamo da će i lekarska ekipa jako biti brzo na licu mesta - istakla je doktorka za Jutarnji program RTS-a.

Tokom noći Hitna pomoć u Beogradu intervenisala je 100 puta, od toga 14 puta na javnom mestu.

I sinoć je oko 20 časova na Rakovačkom putu kod Sportskog centra Rakovica povređen pešak, muškarac star oko 50 godina, koji je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar.