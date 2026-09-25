Prema nezvaničnim informacijama, 15-godišnjaka je vršnjak udario nogom u leđa, nakon čega je pao i zadobio tešku povredu.
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DEČAK (15) PREMINUO POSLE SUKOBA SA VRŠNJAKOM! Tragedija u Knjaževcu: Nakon udarca dečak pao i UMRO - istraga u toku
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Maloletnik L.C. (15) preminuo je juče od posledica pada nakon svađe sa vršnjakom.
- Lj.P. je udario L.C. nogom u leđa, usled čega je L.C. pao i zadobio otvorenu ranu na slepoočnici. Od te povrede je preminuo na licu mesta - kaže izvor "Blica".
Obavljen je uviđaj, a prema maloletniku će biti vođen postupak za krivično delo nehatno lišenje života.
Kurir.rs/Blic
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