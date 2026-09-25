teška nesreća
MUŠKARAC IZ RAKOVICE ZADOBIO BROJNE PRELOME: Mladić ga pokosio automobilom kod Sportskog centra
- U Rakovici je automobil 'reno klio' kod Sportskog centra udario M. S. (53), koji je zadobio više preloma i povrede opasne po život.
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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 20 časova u Ulici patrijarha Dimitrija, u beogradskoj opštini Rakovica, teže povrede zadobio je muškarac M. S. (53), kada je na njega automobilom "reno klio" naleteo mladić L. G. (21).
Nesreća se dogodila kod Sportskog centra Rakovica.
Prema prvim informacijama, muškarac je zadobio više preloma i povrede opasne po život, piše Telegraf.
On je hitno prevezen u Urgentni centar gde je nakon dijagnostike zadržan na daljem lečenju.
Takođe, jutros oko 5.50 časova na uglu ulica Kneza Miloša i Višegradske u Beogradu, teško je povređena žena koja je bila pešak. Nju je oborilo nepoznato vozilo i zadobila je teške povrede opasne po život. Ona je zbrinuta u Urgentnom centru, gde joj se lekari bore za život.
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