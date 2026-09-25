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Osamnaestogodišnji mladić teško je povređen u napadu nožem na Dorćolu i u kritičnom stanju prevezen je u bolnicu. U kakvom stanju je povređeni mladić i šta se zapravo dogodilo, za emisiju "Redakcija", otkrila je drIvana Stefanović, Hitna pomoć.

- Reći ću samo ono što mogu da vam kažem: 24. septembra, u 49 minuta posle ponoći, dobili smo dojavu da je na uglu ulica Braće Jugović i Dobračine povređena jedna osoba hladnim oružjem. Odmah smo uputili najbližu ekipu. Ono što je ekipa na kraju rekla, a sve ostalo je, razumete, deo poverljivog odnosa pacijenta i lekara, jeste da je u pitanju mlada osoba, 18 godina, sa povredama nanetim hladnim oružjem. Pod dijagnozom teške traume prevezena je na Vojnomedicinsku akademiju, koja je te noći bila dežurna - počela je Stefanović.

dr Ivana Stefanović, Hitna pomoć Foto: Kurir Televizija

Najvažnije je sačuvati sopstvenu bezbednost

Na pitanje kako treba da reagujemo kada se nađemo u takvoj situaciji, kada vidimo da je neko napadnut i teško povređen, odgovorila je doktorka:

- Pre svega mislite o svojoj bezbednosti. Zovite sve službe koje mogu da vam pomognu, i Hitnu pomoć i policiju. Oni će dalje, kao deo spasavanja, možda alarmirati i Sektor za vanredne situacije. Ali, ako je mesto bezbedno i vaša bezbednost ni na koji način nije ugrožena, potrebno je da zaustavite krvarenje. Ako su ubodne rane u predelu stomaka i jako krvare, važno je samo da pritisnete ranu. U svakim kolima postoji komplet prve pomoći, pa gazu treba direktno staviti na ranu. Ako su sekotine na rukama ili nogama, treba da razmišljate da li je u pitanju arterijsko ili vensko krvarenje, jer se ona nešto drugačije zaustavljaju. Kod arterijskog krvarenja, koje ide pod pritiskom, jedna osoba treba da izvrši jak pritisak iznad rane, recimo ako je povređena podlaktica, na nadlakticu, dok druga zbrinjava krvarenje tako što će staviti ono što ima pri ruci. Najidealnije je koristiti gazu, ali ako ste kod kuće i posečete se, možete upotrebiti i peškir dok ne stigne Hitna pomoć - objasnila je.

Stefanović je ukazala na značaj pravovremene reakcije i pružanja prve pomoći dok ekipa Hitne pomoći ne stigne.

- Ovo vaše pitanje je izuzetno važno, jer čak i u najbolje organizovanim hitnim službama Evropske unije, da ne idemo dalje, prosek vremena dolaska je 10 minuta, kao što je i prosek beogradske Hitne pomoći. Za tih 10 minuta organizam može da izgubi mnogo krvi, a bez kiseonika ne može da funkcioniše. Zato je užasno važno da pružite prvu pomoć. To zaista može da donese spas i, po nekim statistikama, udvostruči, pa čak i utrostruči šanse osobe da preživi. S druge strane, nikako nemojte da se izlažete nebezbednim situacijama - upozorila je Stefanović.

dr Ivana Stefanović, Hitna pomoć Foto: Kurir Televizija

- Noć za nama je bila veoma teška, pre svega po težini intervencija, a ne samo po njihovom broju. Juče tokom dana imali smo 172 intervencije, od kojih 53 na javnom mestu, četiri pedijatrijska poziva, dva akutna koronarna sindroma i dve teške traume. Tokom noćne smene imali smo 105 intervencija, od kojih 14 na javnom mestu, dva pedijatrijska poziva i još jedan STEMI infarkt, koji smo zbrinuli u angiosali KBC Zvezdara. Zamislite, noć je, treba da spavamo, a mi imamo šest saobraćajnih nezgoda u kojima je učestvovalo 10 osoba i svih 10 osoba smo prevezli dalje. Mogu da vam kažem da smo tokom noći imali i tri pacijenta sa teškom traumom. U 19.55 na Rakovačkom putu povređen je muškarac, 53 godine. U 22.33 kod manastira Rakovica poslali smo dve ekipe jer nam je javljeno da ima više povređenih. Bilo je četvoro povređenih, od kojih je jedan teško povređen, muškarac star 35 godina. Njega je odmah prevezla prva ekipa. Jutros u 5.52 u Ulici kneza Miloša, na uglu sa Višegradskom, kao pešak je povređena žena, 63 godine. Sve smo prevezli u Urgentni centar, u crvenu zonu. Imali smo i 1.619 ostvarenih veza - kaže ona.

Doktorka je upozorila na veći rizik u saobraćaju tokom vlažnog vremena, ali i na tegobe koje pad temperature može izazvati kod hroničnih pacijenata.

- Eto, vidite, ovo je stvarno moglo da se spreči većom pažnjom. Klizavo je vreme, vodite računa i usporite. Motociklisti, pešaci, svi mi koji vozimo treba da obratimo pažnju. Ljudi stariji od 65 godina slabije vide, slabije čuju, slabije reaguju i slabije se kreću. Malo usporite, zaista - ne brže od života. Vlažno je vreme i dosta reaguju pacijenti koji imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća i astmu. Međutim, oni reaguju danima pre nego što se vreme promeni i pre nego što ovako padne kiša, tako da smo nekako na to navikli. Ono što je takođe očekivano jeste da, kako je temperatura pala - za Kurir televiziju, rekla je Stefanović.

04:34 TINEJDŽER (18) IZBODEN NA DORĆOLU: Oglasila se doktorka za Kurir i otkrila detalje napada: "Odmah smo uputili najbližu ekipu, mladić ima teške traume" Izvor: Kurir televizija

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