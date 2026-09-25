Slušaj vest

Državljani Srbije koji su uhapšeni u Španiji pošto je policija otkrila luksuznu vilu u kojoj je bila napravljena "soba za mučenje", prema pisanju španskih medija, napravili su haos u jednom od najčuvanijih zatvora u koji su posle hapšenja prebačeni.

Više detalja za emisiju "Redakcija" otkrio je Zoran Raković - novinar.

- Incident se dogodio 5. septembra, oko jedan sat posle ponoći. Sedmorica naših državljana iz Srbije u jednoj iznajmljenoj vili mučila su jednog državljanina Španije i jednog državljanina Maroka. Marokanac je otišao na sastanak i obavestio svoju devojku da, ukoliko joj se ne javi u roku od 20 minuta, pozove policiju. Ona je alarmirala policiju nakon 40 minuta, pošto nije dobijala nikakav odgovor. Policija je došla do kuće koju su iznajmili naši državljani i pokušala da uđe, međutim, nisu mogli da uđu na uobičajen način. Preskočili su ogradu, pokušali da uđu u kuću, a kada su ušli u dvorište, iz kuće je istrčao Marokanac, potpuno go i krvav - rekao je Raković.

Zoran Raković - novinar Foto: Kurir Televizija

Policija zatekla jeziv prizor u vili

Kako je naveo, tokom akcije policija je privela sedmoricu srpskih državljana, dok su detalji slučaja otvorili nova pitanja o njihovim mogućim vezama sa ranijim incidentima u Španiji.

- Angažovane su sve raspoložive policijske snage. Nacionalna policija iz Marbelje i Estepona opkolila je objekat i ušla u kuću. Tamo su zatekli još jednog Španca, takođe golog i krvavog, u sobi za mučenje. Pronašli su i veliki broj alata, među kojima su bili čekići, klešta i drugi predmeti koji su, prema navodima policije, korišćeni za mučenje. U toj akciji sedmorica srpskih državljana su lišena slobode i trenutno se nalaze u zatvoru u Malagi. Nažalost, u poslednje vreme mnogo se govori o srpskoj mafiji u Španiji. Prošle godine, u maju, upravo u Esteponi, koja se nalazi pored Marbelje, srpski državljani su upali u kuću konkurenta. Slični slučajevi zabeleženi su i u Madridu i Barseloni - nastavio je.

Novinar je ukazao na niz hapšenja i zaplene droge u ovom delu Španije, kao i na oružje pronađeno tokom poslednje policijske akcije.

- U martu ove godine zaplenjeno je pet tona kokaina na području Kosta del Sola i u Huelvi. Tada su uhapšena tri srpska državljanina i jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Ovde se u poslednje vreme zaista mnogo toga dešava, jer je ovo jedan od glavnih puteva droge koja dolazi u Evropu. Kosta del Sol je obala koja se nalazi preko puta Maroka i morskim putem u velikim količinama dolazi hašiš iz Maroka, dok kokain i druge droge dolaze iz Južne Amerike. Ovaj region je, takoreći, centar droge koja se dalje distribuira po Evropi. Ova grupa je trenutno osumnjičena za trgovinu kokainom i hašišem, kao i za iznudu. Prilikom upada u kuću pronađena su dva kalašnjikova sovjetske proizvodnje i jedan pištolj sa prigušivačem - naveo je.

Foto: Policía Nacional

- Trenutno se ispituje da li je to oružje, odnosno da li su kalašnjikovi, korišćeni u nekom drugom incidentu u Marbelji. Vrši se i analiza svih kontakata, a španska policija traži pomoć Interpola, jer smatraju da grupa ima mnogo više članova od sedmorice koji su uhapšeni i da su bili aktivni. Ljudi koji su bili maltretirani i nad kojima je izvršeno nasilje, prema procenama španske policije, najverovatnije su bili povezani sa tom grupom. Pretpostavlja se da je došlo do nesporazuma, odnosno da su možda dugovali novac ili da neki posao nije realizovan kako je trebalo, pa su zbog toga bili maltretirani i mučeni. Što se tiče haosa u zatvoru, to se dogodilo nakon hapšenja sedmorice Srba. Policija je imala problem da ih sve zajedno sprovede do zatvora, jer su, prema informacijama koje su objavljene, svi bili veoma krupni, visoki i fizički spremni. Najniži među njima bio je visok oko 1,90 metara - objasnio je Raković.

Za kraj je dodao da španska policija nastavlja da proverava kontakte i ulogu uhapšenih, dok se u rasvetljavanje slučaja uključuje i Interpol.

- Problem je nastao i u samom zatvoru. Po pravilima, sedmorica su morali da budu razdvojeni i nisu smeli da budu zajedno. Oni su, međutim, protestovali i nisu želeli da se odvoje, pa je osoblje zatvora imalo problema sa njihovim razmeštanjem. Policija nije odmah izašla u javnost sa svim informacijama, već je čekala da se istraga sprovede do kraja, da se pregledaju telefoni i kontakti i utvrde sve okolnosti. Soba je bila puna, a cela prostorija bila je obložena plastikom. I stolica koja se nalazila unutra bila je obložena plastikom. U prostoriji su pronađeni različiti predmeti koji su, prema navodima, korišćeni za maltretiranje žrtava. Policija smatra da je namera bila da se plastika kasnije ukloni i spali kako ne bi ostali dokazi protiv njih. Obe žrtve su izjavile da su otete i da su njihovi otmičari imali nameru da ih ubiju. Devojka koja je pozvala policiju, praktično je spasila njihove živote. Sada se ispituje koliko još ljudi ima u grupi i kakve su sve njihove aktivnosti, a španska policija traži pomoć Interpola kako bi se slučaj u potpunosti rasvetlio. Šta će istraga pokazati, videćemo u budućnosti - za Kurir televiziju, zaključio je Raković.

05:45 "POLICIJA JE PRESKOČILA OGRADU, A ONDA JE IZ VILE ISTRČAO KRVAV ČOVEK!" Novinar za Kurir TV otkrio detalje hapšenja Srba u Španiji - Evo šta je pronađeno u kući Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs