Slušaj vest

U dramatičnoj akciji hapšenja kriminalne grupe iz Srbije koja je, kako se sumnja, u luskuznom španskom letovalištu iznajmila vilu u kojoj je imala sobu za mučenje, povređena su tri policajca! Kako prenose špnaski mediji, državljani Srbije pokušali su da pobegnu a potom su i napali pripadnike Nacionalne policije. Španski istražitelji sumnjaju da su sedmorica državljana Srbije pripadnici takozvanog balkanskog kartela.

- Policajci nisu odmah znali da upadaju u vilu koju su iznajmili izuzetno opasni pripadnici jednog kriminalnog klana, specijalizovanog za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Isti klan bavi se i drugim krivičnim delima, potoput iznuda a najnoviji detalji istrage koja je pokrenuta, pokazuju da su spremni i da ubiju - prenose španski mediji.

Akcija policije u luksuznoj četvtri mesta Estepone u Kosta del Sol počela je pozivom dežurnoj službi policije koji je uputila ženska osoba, koja se predstavila kao partnerka muškarca koji je otišao na sastanak oko nezakontih poslova i rekao joj da pozove policiju ukoliko se ne javi u roku od 20 minuta. Policiji je dala i adresu vile, na koju je prva patrola odmah otišla.

1/5 Vidi galeriju Uhapšeno sedam državljana Srbije zbog mučenja u kući strave u Španiji Foto: Printscreen/rtve play, Policía Nacional

- Policajci su uporno zvonili na vrata jer su videli upaljeno svetlo unutra. Iznenada, automatska metalna kapija vile se otvorila, a policajci su primetili dvojicu muškaraca kako im prilaze. Lica su im bila prekrivena maramama, a na rukama su imali rukavice otporne na sečenje. Tada su prisustvovali sceni kao iz filma Kventina Tarantina i zaključili da se u vili ne dešava ništa dobro. Go muškarac je istrčao iz vile, krvavog lica i vikao "Oteli su me, ubiće me - navodi se u policijskim dokumentima na koja se poziva španski "elespanol".

U trenutku kada je kvav i nag muškarac istrčao, jedan od dvojice muškaraca koji su otvorili kapiju dao se u beg i odmah preskočio visoki betonski zid vile. Policajci su videli da dok trči i odbija da se zaustavi u rukama ima oružje, zbog čega je jedan od policajaca odmah ispalio hitac upozorenja u vazduh.



- Policajac koji je ispalio hitac počeo je da juri osumnjičenog, Marka N. (31), i na kraju uz pomoć kolega koje su stigle kao pojačanje, je uspeo da ga savlada na trotoaru. Ubrzo nakon toga, uhapšen je i drugi osumnjičeni Filip J. (26), pošto su policajci iz prve patrole preko radio veze zatražili pojačanje, pa su se sve patrole iz Esteponija i Marbelje našle brzo u mirnoj ulici - opisuju dramatičnu poteru za beguncima koji su istovremeno počeli da beže u različitim pravcima, pošto su shvatili da je policija opkolila iznajmljenu vilu.

Zaplenjene puške Foto: Printcreen

- Zoran N. (35) savladan je i uhapšen dok je pokušavao da preskoči ogradu. Jedan od osumnjičenih je u tom trenutku bacao sportsku crnu torbu preko ograde, koja je pala u komšijsko dvorište. Kasnije se ispostavilo da su u toj torbi bile jušne puške AK-47, koje su najverovatnije koristili za obezbeđenje vile, koja im je bila baza za vođenje poslova oko šverca kokaina - navode oni.

Kada su pripadnici Nacionalne policije ušli u vilu, u dnevnoj sobi su zatekli još tri državljana Srbije koji su poslušali naređenje i odmah legli na pod.

- Policajci su tada doživeli novi šok pošto se pojavio još jedan go i krvav muškarac, koji je kao i prvi koji je uspeo da pobegne u dvorište ponavljao da je "otet i ranjen", dok mu je tekla krv iz usta. Tada je otkrivena i jeziva prostorija - soba za mučenje obložena najlonima, u kojoj je bila jedna stolica, vezice za vezivanje, selotejp trake, klešta ali i oružje na podu. Sve što je pronađeno, jasno je nagoveštavalo da žrtve Migel Anhel i Hamza ne bi dočekale jutro - navodi ovaj portal.

Celu ulicu, odmah su blokirali pripadnici policije u punoj opremi koji su pretraživali svaku kuću i dvorište. Tokom obilaska jednog od imanja u blizini, policajci su skrivenog u žbunju otkrili i uhapsili i Leona J. (29)

- Akcija je rezultirala hapšenjem Filipa J. (25), Zorana N. (35), Ivana M. (24), Sekulića M. (27), Leona J. (29), Alekse K. (24) i Marka N. (31). Niko od uhapšenih nije imao prijavljeno prebivalište, ali većina ima krivični dosije. U "vili užasa" pronađeni su brojni biološki tragovi, koj bi trebalo da pomognu u hapšenju još osumnjičenih za koje se veruje da su bili pripadnici ovog klana i da su boravili u vili. Neki od njih, već su identifikovani i akcija je i dalje u toku - otkrili su istražitelji.

Oružje koje je pronađeno, poslao je na veštačenje kako bi se utvrdilo da li je iz njega izvršena neka likvidacija u Marbelji.

- Zahvaljujući brzoj reakciji policije, pripadnici kriminalnog klana nisu imali vremena da unište dokaze ili obrišu otiske prstiju - otkrili su oni.

Istražitelji istovremeno, kako prenose španski mediji, razmatraju mogućnost da dvojici muškaraca koji su spašeni dodele status zaštićenih svedoka, jer veruju da su oni bili deo iste kriminalne grupe u da su oteti i mučeni zbog obračuna unutar kriminalnog klana.

Uhapšeni Srbi, kako dodaju, pritvoreni su bez mogućnosti izlaska uz kauciju, a posle njihovog sprovođenja u pritvor napravili su novi haos, pošto su navodno pretili zatvorskim stražarima da će "biti problema ukoliko ne budu u istoj ćeliji". Međutim, pretnje im nisu urodile plodom i oni su prema dostupnim informacijama, razmešteni u različite blokove jednog od najstrožih zatvora u Španiji.