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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su V. S. (40) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, kao i dva krivična dela laka telesna povreda.

On se sumnjiči da je 24. septembra u jednom lokalu u Leskovcu fizičkom snagom i teleskopskom palicom napao trojicu muškaraca, od kojih je jednog teško, a dvojicu lakše povredio.