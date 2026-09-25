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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su V. S. (40) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, kao i dva krivična dela laka telesna povreda.

On se sumnjiči da je 24. septembra u jednom lokalu u Leskovcu fizičkom snagom i teleskopskom palicom napao trojicu muškaraca, od kojih je jednog teško, a dvojicu lakše povredio.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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