nasilje
NASILNIK TUKAO LJUDE TELESKOPSKOM PALICOM: Pretučena tri muškarca u Leskovcu, jedan ima teške povrede!
- Policija u Leskovcu uhapsila je V. S. (40) zbog sumnje da je počinio težak fizički napad.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su V. S. (40) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, kao i dva krivična dela laka telesna povreda.
On se sumnjiči da je 24. septembra u jednom lokalu u Leskovcu fizičkom snagom i teleskopskom palicom napao trojicu muškaraca, od kojih je jednog teško, a dvojicu lakše povredio.
Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
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