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Teška saobraćajna nesreća dogodila se juče popodne u Mladenovcu, na raskrsnici Kosmajske ulice i Ulice braće Badžak, u kojoj je povređeno pet osoba, među kojima i dvoje dece.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je, iz za sada nepoznatih razloga, vozač autobusa V. S. (43) udario vozilom gradskog prevoza u vozilo auto-škole. U automobilu su se nalazili maloletni D. S. (17) koji je bio za upravljačem vozila, dok je pored njega sedeo instruktor M. J.

Maloletnik koji je bio za volanom, vozač autobusa, kao i intstruktor su alko-testirani na licu mesta, dok je testiranjem ustanovljeno da su svi imali 0 promila alkohola u krvi.

Troje odraslih putnika iz autobusa zadobili su lake telesne povrede i prevezeni su u Urgentni centar, dok su jednogodišnja devojčica i sedmogodišnji dečak, sa lakšim telesnim povredama, prevezeni na Unverzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj na dalju dijagnostiku.

Ekipe Hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta i zbrinule povređene, dok je policija obavila uviđaj.