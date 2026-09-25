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U Višem sudu u Beogradu završeno je pripremno ročište u šestom po redu parničnom postupku protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro učenika i radnika obezbeđenja, a ranio još šest osoba.

Reč je o postupku koji je pokrenula maloletna učenica koja je preživela masakr u školi na Vračaru, a tužbom je, pored Vladimira i Miljane Kecmanović, obuhvaćena i Osnovna škola "Vladislav Ribnikar" u kojoj se masakr dogodio.

Sledeće ročište zakazano je za novembar, a kako Kurir nezvanično saznaje, tada bi trebalo da svedoči majka ranjene devojčice koja je tužila Kecmanoviće i školu.

Miljana Kecmanović Foto: Petar Aleksić

- Ovo je šesti po redu parnični postupak koji se vodi protiv Kecmanovića nakon masovnog ubistva u školi na Vračaru. U ovom slučaju tužbu je podnela devojčica koja je ranjena u napadu i koja je preživela. Pripremno ročište je završeno, a sledeće je zakazano za novembar, kada bi trebalo da svedoči majka ranjene devojčice - kaže izvor Kurira.

Dečak odgovoran za masakr Foto: Marko Karović, Privatna arhiva

Sud prvi put isključio javnost

Ovaj postupak obeležila je i odluka suda da prvi put, kada je reč o parničnim postupcima protiv Kecmanovića, isključi javnost.

Odluka je doneta na prošlom održanom pripremnom ročištu nakon što je punomoćnica tužilje, advokatica Jelena Tadić, predložila da se javnost isključi iz postupka, ukazujući na to da je reč o maloletnoj devojčici koja je preživela masakr.

- To je ovde naročito bitno jer je u pitanju ranjena devojčica koja je preživela masakr - rekla je ranije punomoćnica Jelena Tadić.

Foto: Petar Aleksić

Tužba je podneta 6. maja, a njome se zahteva naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i umanjenja opšte životne aktivnosti, fizičkih bolova, straha, kao i zbog naruženosti.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu već je prvostepeno okončao parnice koje su pokrenuli članovi porodica ubijenih učenika i radnika obezbeđenja, njih ukupno 27, kao i članovi porodice Dukić, čija je ćerka ubijena u ovom masakru.

Okončani su i postupci koje su pokrenuli ranjeni dečaci i njihovi roditelji, kao i ranjena nastavnica istorije.

Vladimir Kecmanović Foto: Privatna arhiva

Prema do sada donetim presudama, Vladimir i Miljana Kecmanović, kao i Osnovna škola "Vladislav Ribnikar", obavezani su da oštećenima isplate više od 411 miliona dinara.

Kecmanovići osuđeni i u krivičnom postupku

U Višem sudu u Beogradu okončan je i krivični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović.

Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest meseci zatvora zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora zbog zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica.

Stradala deca i domar Foto: Kurir

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je 29. jula da je uložilo žalbu na odluku o krivičnim sankcijama, odnosno visinu izrečenih kazni.