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Slavica Kujundžić iz Ministarstva za rad izjavila je danas pred Višim sudom u Beogradu, da je Dom za smeštaj starih "Ivanović" u Barajevu trebalo da u vreme kada je 20. januara prošle godine izbio požar u kom je živote izgubilo 11 korisnika bude zatvoren, Kako je posvedočila, vlasnici su bili upoznati sa svim nedostacima i bilo im je naloženo da ispoštuju određene mere i isprave propuste, što oni nisu učinili.

Nedostaci, kako je navela, su se odnosili na broj zaposlenik, zatim to što nisu imali socijalnog radnika, nisu vodili dosije o koriscnicima, veći broj korisnika doma od predviđenog za taj prostor, kao i to što je gornji sprat, odnosno potkrovlje bilo nisko i nedakvetno.

1/18 Vidi galeriju Starački dom Ivanović Foto: Petar Aleksić, Kurir/M.V

- Tokom svedočenja, Kujundžić je, govoreći o upotrebi cigareta u domovina jer se sumnja da je upravo tako izazvan požar, navela da je njihovo konzumiranje zabranjeno čak i u dvorištu domova, dok je za nepokretna lica ili duševne bolesnike trebalo da bude obezbeđena prostorija, ali pod nadzorom zaposlenog - otkriva sagovornik Kurira.

Podsetimo, zbog propusta u merama zaštite u Domu u kom je nastradalo 11 osoba, pred Višim sudom u Beogradu postupak se vodi protiv odgovrnih lica, bračnog para Aleksandra i Gorice Ivanović, kao i njihovog sina Miloša Ivanovića.

Odgovarajući na pitanja odbrane Slavica Kujundžić je navela da optuženog Miloša Ivanovića nije viđala u domu kada je dolazila u inspekcijaski nadzor.

Pred sudom je danas svedočio i Nebojša Panić zamenik načelnika Uprave sa vanredne situacije za Beograd, koji je izjavio da Dom za stara lica Ivanović nije imao unutrašnju hidrantsku mrežu, i ostalu prateću opremu, koju je trebalo da ima.

- To proverava inženjer, a inženjeru koji je domu dao saglasnost na projekat je oduzeta licenca pre požara - izjavio je danas Panić.

Panić je odgovarajući na pitanja odbrane rekao da su vatrogasci na lice mesta kobnog dana stigli 13 minuta nakon dojave o požaru u domu i da su postupali u skladu sa propisima.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, podsetimo, u optužnici je navelo da je toga dana u Domu bio samo okrivljeni Miloš Ivanović, koji nije stručni radnik, niti negovatelj, niti je osposobljen za sprovođenje mera zaštite od požara. Vatra je, kako se sumnja, izbila u sobi u potkrovlju, u kojoj je boravio korisnik doma M.D. i to zbog žara cigarete ili upaljača.