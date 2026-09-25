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Maloletnik (15) u Knjaževcu osumnjičen je da je počinio krivično delo ubistvo života iz nehata, tako što je juče oko 18 časova u ovom gradu udario muškarca (70) koji je pao na pločnik i nastradao.

Prema prfvim informacijama, maloletnik je navodno udario čoveka kako bi zaštitio svoju sestru, a prvobitne informacije su bile da je nasrnuo na drugog tinejdžera, ali su se one ispostavile kao netačne.

Pripadnici policije odmah su priveli maloletnika, dok je ekipa Hitne pomoći na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt starijeg čoveka.

Osumnjičenom maloletniku se na teret stavlja krivično delo ubistvo iz nehata i on je sproveden u nadležni Viši sud u Zaječaru na saslušanje.

Dalja istraga utvrdiće sve tačne okolnosti i motive pod kojima se odigrao ovaj tragičan događaj.

Istraga je u toku.