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U Prvom osnovnom sudu u Beogradu za 9. novembar je zakazan početak suđenja bivšem načelniku PU za Grad Beograd Veselinu Miliću, objavljeno je na sajtu tog suda.

Veselin Milić je, podsetimo, optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave, vezano za drugi postupak koji se pred Višim sudom u Beogradu vodi protiv optuženih za učešće u ubistvu Aleksandra Nešovića, zvanog Baja u restoranu "27" na Senjaku.

Optužni predlog protiv Milića je podiglo Više javno tužilaštvo u Beogradu, nakon čega se Viši sud u Beogradu oglasio nenadležnim i spise prosledio na dalje postupanje Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

- Postoji opravdana sumnja da je 12. maja 2026. godine kao službeno lice - pomoćnik direktora policije i načelnik Policijske uprave za grad Beograd, svesno propustio da prijavi krivično delo teškog ubistva za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti - navelo je u saopštenju Više javno tužilaštvo u Beogradu posle podizanja optužnice.

Veselina Milić je, kako se sumnja, vlasnik restorana “27” okrivljeni Nenad L., 12. maja nakon 23 časa pozvao putem aplikacije “whatsap” da mu kao policajcu kog lično poznaje i u koga ima poverenja prijavi da je u njegovom restoranu ubijen A.N, a što okrivljeni Milić nije nikome prijavio.

Podsetimo, reč je o ubistvo Aleksandra Nešovića Baje, za čije je ubistvo optužen Saša Vuković Boske.